«Рэйдикс» выпустила релиз управляющего ПО для СХД Raidix 5.3.1

Российский разработчик ПО компания «Рэйдикс» выпустила очередное обновление для программного продукта Raidix 5, предназначенного для создания высокопроизводительных программно-определяемых систем хранения данных (СХД).

В числе изменений в ПО Raidix 5.3.1 вендор отмечает добавление поддержки операционных систем «Ред ОС 8», zVirt 4.4, VMware ESXi 8.0; реализацию поддержки ИБП, управляемых через SNMP-карты, добавление поддержки ролей сетевых интерфейсов и другие изменения.

Подчёркивается, что обновление систем на базе ПО Raidix 5 до версии 5.3.1 возможно с версий ПО Raidix 5.2.6 и 5.3.

ПО Raidix 5 включено в реестр отечественного ПО Минцифры. Реализованные в ПО уникальные математические алгоритмы собственной разработки защищены соответствующими патентами. ПО Raidix 5 используется в составе ряда программно-аппаратных комплексов, включённых в Реестр Минпромторга России, а системы на базе ПО Raidix 5 используются государственными и бизнес-заказчиками.