RDW Computers ускоряет цифровую трансформацию ИT-инфраструктур новой серией «Арктик»

Техника новой серии «Арктик» В850, выпущенная компанией ООО «РДВ Технолоджи» (бренд RDW Computers), расширила сегмент клиентских решений на российском ИT-рынке. Моноблок и системный блок серии «Арктик» В850 созданы для выполнения профессиональных задач и развивают продуктовую экосистему RDW Computers. Об этом CNews сообщили представители «РДВ Технолоджи».

Конфигурация клиентских решений серии «Арктик» выстроена на материнской плате с чипсетом В850, совместимой с процессорами AMD Ryzen 3, 5, 7, 9 (7-9 поколения).

Моноблок серии «Арктик» В850

Моноблок RDW «Арктик» оснащен процессорами AMD Ryzen 7-9 поколения, поддерживает до 128 ГБ DDR5 памяти (до 6200 МГц). Два NVMe-накопителя M.2 обеспечивают быстрый доступ к данным, а SATA диски – емкость хранилища. Новый уровень передачи данных – это скоростные USB Type-C (до 20 Гбит/с), HDMI 2.1 и сетевая карта до 2,5 Гбит/с. Доступен с экранами 23,8 и 27 дюймов с разрешением FHD или QHD, а также частотой 75 или 144 Гц.

Системный блок серии «Арктик»

Оснащен процессорами AMD Ryzen 7-9 поколения. Способен поддержать работу до четырех мониторов, которую обеспечивают универсальные видеовыходы (mDP/DP/HDMI и DVI). Имеет два NVMe накопителя M.2 для быстрого доступа к данным и четыре SATA диска для увеличения емкости хранилища. Оснащен скоростными портами USB Type-C (до 20 Гбит/с), HDMI 2.1 и сетевой картой 2,5 Гбит/с. Высокоскоростной PCIe готов к подключению самых современных периферийных устройств. Именно на серии «Арктик» специалисты RDW Computers протестировали видеокарты RTX 5090 и RTX Pro 6000 Blackwell в связке с процессором Ryzen 9 9950X3D. Тесты показали высокий уровень производительности в приложениях для инженерных вычислений, в графических редакторах, а также в компактных локальных нейронных сетях.

«На фоне депрессивных новостей о падении в России продаж десктопов и моноблоков, а также наметившейся тенденции к замораживанию обновления компьютерного парка, мы не теряем оптимизма и верим в то, что наши устройства найдут своих пользователей, – отметил Павел Коваленко, пресс-секретарь RDW Technology. – «Арктик» – пятая из шести новых серий клиентских решений, выпущенных нами в год десятилетия RDW Computers. Это высокотехнологичные и производительные решения. Надежные в работе и удобные в обращении».

Новинки снабжены датчиками датчиков, которые фиксируют повреждения, температуру, влажность. Эти параметры контролирует отечественная разработка – ПО RDW Guardos. Это результат сотрудничества ООО «РДВ Технолоджи» с российской компанией «АйТиАй». Кроме того, клиентские решения серии «Арктик» работают на базе фирменного RDW BIOS, который включен в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.

Клиентские решения серии «Арктик» В850 совместимы с доверенными российскими операционными системами.