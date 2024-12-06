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Мошенники подготовили новые схемы к праздникам

Мошенники традиционно активизируются в новогодний период, специалисты «Информзащиты» ожидают, что злоумышленники сделают упор на схемы с фейковой благотворительностью и подарочными картами. Об этом CNews сообщили представители «Информзащиты».

«Новогодний период – это любимая пора мошенников. Люди покупают подарки, украшения для дома, елки. Магазины организуют бесконечные акции. Бесконечная погоня за выгодой притупляет внимание людей, чем активно пользуются злоумышленники», - сказал директор Центра противодействия мошенничеству «Информзащиты» Павел Коваленко.

Поддельная благотворительность, отмечают в «Информзащите», сама по себе не является новой, однако сейчас сложились такие условия, когда все больше людей жертвуют средства на помощь нуждающимся. Эта схема может занять 8-10% от всех преступлений.

«Схема достаточно простая: человек получает электронное письмо или сообщение в мессенджере с объявлением сбора средств на благотворительность. В Новый год люди особо склонны жертвовать средства из-за абсолютно благородного желания помочь нуждающимся, чтобы сделать их праздник светлее. Однако мошенники активно играют на этом чувстве. В 2024 году количество пожертвованных россиянами средств выросло на 20%, появились и новые причины, например, помощь людям, живущих в приграничных регионах», - сказал Коваленко.

Другая новая для новогоднего периода схема – мошенничество с подарочными картами. В «Информзащите» объясняют: преступники связываются с жертвой и под видом представителей компании или налоговой заявляют о необходимости предоставить данные карты, иначе последуют проблемы с законом. После передачи информации, они просто крадут средства. По прогнозам, такую тактику мошенники будут применять в 6-7% случаев.

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«Подарочных карт становится все больше, сегодня их можно приобрести даже в обычных продуктовых магазинах. Несмотря на то, что цели для использования средств на этих картах ограничены, а обналичить их нельзя, на некоторых картах крупные суммы, с помощью которых можно купить товары, а потом их, например, перепродать», - сказал директор Центра противодействия мошенничеству.

Помимо новых схем в «Информзащите» предупреждают об активизации традиционных проблем. По данным интегратора, ожидается увеличение случаев фишинга на 15-20%, рост числа фейковых сайтов маркетплейсов и интернет-магазинов на 10-15%, а также массовое появление мошеннических предложений о путешествиях в новогодние праздники.

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