RDW Technology и Treolan заключили дистрибьюторское соглашение

Российский производитель компьютерной техники RDW Technology и широкопрофильный ИТ-дистрибьютор компания Treolan заключили дистрибьюторское соглашение. В рамках договоренностей компании будут реализовывать совместную дистрибьюторскую программу по продвижению на российском рынке всего спектра продукции RDW Technology под торговой маркой RDW Computers.

RDW Computers – сертифицированная российская компьютерная техника. Все устройства – в Едином реестре РЭП Минпромторга России и отвечают требованиям цифровой безопасности государственной инфраструктуры. По версии CNews Analytics, в 2023 г. RDW Technology вошла в число 300 крупнейших производителей оборудования и крупнейших ИТ-компаний России, заняв 120 позицию с совокупной выручкой 3,59 млрд руб. и её ростом на 6,21% в сравнении с 2022 г. В рейтинге крупнейших отечественных производителей оборудования агентства CNews Analytics в 2023 г. RDW Technology заняла 26 позицию.

«Наша компания хорошо известна своим быстрым откликом на ожидания рынка, – отметил Павел Коваленко, пресс-секретарь RDW Technology. – Под брендом RDW Computers мы производим серверное и компьютерное оборудование, мониторы и моноблоки. Уверены, наш партнер, располагающий широким каналом продаж, поможет расширить географию присутствия нашей надёжной, сертифицированной компьютерной техники с отличными техническими характеристиками».

«Объединив наши усилия с RDW Technology, мы предлагаем партнерам более широкий ассортимент качественной отечественной продукции. Продуктовая линейка RDW Computers отличается разнообразием и постоянно пополняется новыми моделями, что позволяет гибко реагировать на меняющиеся потребности рынка. А соответствие высоким стандартам качества делает это оборудование надежным выбором для государственных и коммерческих организаций. Благодаря совместной работе мы сможем предложить нашим партнерам расширенный ассортимент, высокое качество и надежный сервис», – сказал Александр Попов, менеджер по продукции компании Treolan.

Партнерам Treolan доступен весь ассортимент продукции RDW Computers.