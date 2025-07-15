Экосистему RDW Computers развили новые периферийные устройства

В сегменте периферийных устройств модельного ряда RDW Computers появился мультимедийный тандем, который отличают повышенная эксплуатационная надежность и эргономичность. Это компьютерные клавиатуры RDW с четким тактильным откликом (проводная RDW01-KB ЕМТЦ.467256.003 / беспроводная RDW02-KB ЕМТЦ.467256.004). И афонические (беззвучные) компьютерные мыши RDW (проводная RDW01-M ЕМТЦ.467256.005 / беспроводная RDW02-M ЕМТЦ.467256.006). Новые периферийные устройства произведены в России, внесены в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции и развивают экосистему RDW Computers. Об этом CNews сообщили представители компании-производителя RDW Technology.

Технологический дуализм модельного ряда новых периферийных устройств, в которых наряду с классическим проводным соединением имеется и Bluetooth-подключение, расширяет горизонты пользовательского опыта, как и тактильный отклик, бесшумная работа, портативность устройств и защищенность от пыли и влаги.

«2025 г. – год 10-летия нашей торговой марки. И в рамках этого события мы уже представили ИТ-рынку России новую модель 4K монитора c диагональю 31,5 дюйм, современные серверы серии «Хибины» и актуальную материнскую плату B760D5 с оперативной памятью DDR5. Выпуском нового мультимедийного тандема компания открывает для своих заказчиков сегмент периферийных устройств. Так планомерно формируется наша продуктовая экосистема, – отметил Павел Коваленко, пресс-секретарь компании. – У руля наших новинок, как и всей нашей продуктовой линейки, всегда стоят эргономичность, надежность и забота о пользователе».

Оптические компьютерные мыши RDW имеют максимальное разрешение сенсора 1000 dpi. Ресурс прочности мембран клавиатур RDW – 10 млн нажатий. Оба устройства снабжены USB-разъемами и легко коммутируются с линейкой клиентских решений RDW Computers.

Устройства поддерживаются доверенными российскими операционными системами.