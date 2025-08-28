«РДВ Технолоджи» и «КомпТек» объявляют о стратегическом партнерстве

Российский производитель компьютерной и серверной техники ООО «РДВ Технолоджи» (товарный знак RDW Computers) и российский дистрибьютор серверного, сетевого и телекоммуникационного оборудования «КомпТек» заключили партнерское соглашение.

Данное партнерство позволит «КомпТек» пополнить свой продуктовый портфель оборудованием отечественного бренда, совместимым с российскими операционными системами и отвечающим всем современным требованиям. Об этом CNews сообщили представители «РДВ Технолоджи».

Продукты компании «РДВ Технолоджи»: серверы, СХД, ПК, системные блоки, мини-ПК, моноблоки, мониторы и компьютерная периферия. Вся продуктовая линейка производится на территории России, внесена в каталог продукции Государственной информационной системы промышленности (ГИСП), а также в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции и соответствует требованиям цифровой безопасности государственной инфраструктуры. Решения полностью совместимы с доверенными российскими операционными системами и программным обеспечением.

Компании «РДВ Технолоджи» и «КомпТек» объединят свои потенциалы для продвижения отечественной компьютерной техники в государственных учреждениях и коммерческих компаниях, с учетом законодательных требований импортозамещения и важности российской локализации оборудования. В распоряжении партнеров «КомпТек» окажутся устройства, способные работать в проектах любого уровня сложности. Кроме того, партнеры «КомпТек» получают максимально выгодные условия сотрудничества, гарантийное и постгарантийное обслуживание техники.

Рождение нового стратегического союза открывает долгосрочные перспективы взаимовыгодного сотрудничества перед обеими компаниями. Спрос на устройства российского производства во всех областях отечественной экономики сейчас, как никогда, востребован. Партнерство позволит RDW Computers расширить рынок сбыта своей продукции, а CompTek – укрепить свои позиции поставщика сертифицированной российской вычислительной техники.

«Спрос на отечественные ИТ-решения сохраняется, и CompTek рад предложить российским компаниям продукцию, отвечающую современным стандартам функциональности и качества, – сказал Максим Ковалев, руководитель направления продаж инфраструктурных решений «КомпТек». – Продуктовая линейка RDW Computers разнообразна и регулярно расширяется новыми моделями. Это позволяет оперативно реагировать на меняющиеся тренды рынка. Благодаря совместной работе с RDW Computers, мы сможем предложить нашим партнерам расширенный ассортимент, высокое качество и надежный сервис»

«Более 35 лет компания CompTek формирует и развивает отечественный ИТ-рынок. И наше желание присоединиться к отечественным производителям в продуктовом портфеле CompTek вполне отвечает духу времени, – отметил Павел Коваленко, пресс-секретарь RDW Technology. – В этом году бренд RDW Computers отмечает 10-летие своей планомерной работы на ИТ-рынке России. Мы специализируемся на разработке и серийном выпуске отечественных серверов, клиентских решений и мониторов. Теперь партнерам CompTek будет доступен весь модельный ряд RDW Computers, который, надеемся, станет надежной аппаратной основой для ИТ-инфраструктур, реализующих разноплановые задачи госучреждений и бизнес-стратегии коммерческих компаний».