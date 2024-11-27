RDW Computers: ЖК мониторы 7 серии дебютируют в реестре Минпромторга

Новыми моделями пополнилась линейка реестровых ЖК мониторов бренда RDW Computers. Это RDW2407 с диагональю 23,8 дюйма и RDW2707 с диагональю 27 дюймов. Все модели отличает высокое разрешения: Full HD (16:9), Wide Quad HD (16:9) и 4K Ultra HD (16:9). Устройства собраны в России и имеют заключения Минпромторга России. Об этом CNews сообщили представители RDW Technology.

Высокое разрешение изображения, форматное соотношение и плотность пикселей на дюйм в матрицах, используемых производителем, позволяют реестровым мониторам RDW Computers 7 серии выигрышно детализировать картинку для удобства пользователя. К этим параметрам прилагается высокое качество цвета, широкий цветовой диапазон, идеальная для зрения частота обновления экрана 120-240 Гц и широкий угол обзора 178х178 градусов. В моделях использована технология устранения мерцания экрана (Flicker-free), а также функция понижения яркости синего цвета (Low Blue Light). Все эти пользовательские удобства призваны снизить напряжение для глаз, сделать комфортной и безопасной продолжительную работу за монитором. Области применения реестровых мониторов RDW Computers: от традиционного диапазона офисных задач до дизайнерской графики и киберспорта.

«В 2025 г. мы планируем наращивать выпуск мониторов. Это один из наших узнаваемых на рынке продуктов. Наша компания была первой в России, выпустившей мониторы с разрешением 2К и изогнутые мониторы. И сегодня мы не снижаем темпы производства, продолжая увеличивать число выпускаемых реестровых устройств. Мониторы RDW Computers надежно работают в составе цифровых экосистем более чем 1000 российских предприятий», – отметил Павел Коваленко, пресс-секретарь компании RDW Technology.