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Монитор RDW Computers диагональю 31,5 дюйма и разрешением 4К стал первым в государственном каталоге промышленной продукции

Новая модель монитора RDW3207 c диагональю 31,5 дюйма и тремя вариантами разрешений экрана (Full HD, Quad HD и 4K Ultra HD) усилила в 2025 г. реестровую линейку ЖК мониторов бренда RDW Computers. Устройства произведены в России и внесены в каталог продукции Государственной информационной системы промышленности (ГИСП). Об этом CNews сообщили представители компании-производителя RDW Technology.

Предельное разрешение изображения, масштабная диагональ, идеальные для зрения частоты обновления экранов в диапазоне от 60 Гц до 240 Гц, форматное соотношение и высокая плотность пикселей на дюйм в IPS-матрицах – все эти характеристики новых реестровых мониторов RDW Computers 7 серии создают визуальный комфорт для пользователя.

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RDW Computers
Монитор RDW Computers RDW3207
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В копилку пользовательского комфорта также добавлены: углы обзора 178 градусов по вертикали и горизонтали. Мониторы снабжены технологией устранения мерцания экрана (Flicker-free), а также функцией понижения яркости синего цвета (Low Blue Light). В них предусмотрена возможность быстрой зарядки любого внешнего устройства. Это стало возможно благодаря разъему USB Type-C, поддерживающему мощность 120 Вт. В наличии одни аналоговый и три цифровых интерфейса, позволяющие подключать максимальное количество внешних устройств, а также USB HUB 3.2 Gen1. Области применения новых реестровых мониторов RDW Computers: от реализации стандартных офисных задач и дизайнерских концепций до мультимедийного производства и киберспорта.

«Мониторы RDW Computers одни из самых узнаваемых и популярных наших устройств на рынке. Наша компания первыми в России выпустила мониторы с разрешениями 2К и для монитора с диагональю 27 дюймов, а также изогнутые мониторы. И вот, в начале 2025 г., мы представляем рынку нашу новинку: монитор с диагональю 31,5 дюйма и разрешением до 4К. Конечно же, наш модельный ряд этим не исчерпывается. И наряду с изготовлением мониторов популярных стандартов разрешения, компания сейчас серийно собирает современное серверное оборудование. Мы не теряем темпов в выпуске реестровых устройств. Достаточно сказать, в 2024 г. в числе столичных производителей вычислительной техники мы более чем в 2,5 раза увеличили выпуск высокотехнологичной продукции в Москве, – отметил Павел Коваленко, пресс-секретарь компании RDW Technology.

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