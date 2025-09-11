Разделы

Бизнес
|

RDW Technology обрела статус малой технологической компании

Российский производитель вычислительной техники RDW Technology (товарный знак RDW Computers) вошел в Реестр малых технологических компаний России. Особый юридический статус позволит компании получить государственную поддержку, которая будет направлена на развитие ее деятельности. Об этом CNews сообщили представители RDW Technology.

Наряду с этим в компании ожидают, что станут доступными ряд налоговых льгот, упростятся поиски инвесторов, выход на площадки для нетворкинга, поддержка спроса на продукцию RDW Computers и ее экспорт.

«Реалии российской экономики таковы, что на позиции лидеров в технологических секторах грядущего десятилетия выйдут именно малые технологические компании, – отметил Павел Коваленко, пресс-секретарь RDW Technology. – Это уже «секрет Полишинеля», но компании такого формата, как наша, быстрее и гибче адаптируются к запросам рынка и способны предложить нестандартные решения. А собственные ресурсы в сочетании с механизмами адресной господдержки ускорят их внедрение».

Статус малой технологической компании для RDW Technology – это универсальный ключ, открывающий двери к крупному российскому бизнесу.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Рынок ИИ для CRM: между прототипами и экосистемами

В России острый дефицит опытных программистов, кругом одни джуны. Работодатели зверствуют и требуют навыков, которых у них нет

Новая разработка решит проблему совместимости систем оперативной радиосвязи

Глава Airbnb: те, кто лишится работы из-за ИИ, могут пойти в повара, массажисты и сантехники

Евгений Царёв, Medoed: Автоматизация в ИБ сегодня — не только необходимость, но и вопрос выживания

Бывший глава МТС будет наблюдать за «Билайном»

Конференции

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025

Технологии искусственного интеллекта

CNews AI Awards 2025
Показать еще

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Как улучшить сигнал Wi-Fi-роутера: советы ZOOM

Обзор моноблока Acer Aspire C27-1: универсальный офисный компьютер

Самые тонкие телевизоры-картины для установки на стену: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Какие простейшие головоломки не может решить ИИ и почему

Улитка может отрастить свои глаза заново всего за месяц — как это поможет людям?

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — рисункам на ней 2300 лет
Показать еще