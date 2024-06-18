RDW Computers: 54 модели мониторов получили статус реестровых

Линейка реестровых мониторов бренда RDW Computers пополнилась еще 54 моделями. Это мониторы RDW2201 с диагональю 21,5 дюйма и разрешениями Full HD и Quad HD, а также мониторы RDW2501 с диагональю 24,5 дюйма и разрешениями FHD, QHD, 4K Ultra High Definition. Кроме того, обновлены реестровые записи для мониторов RDW2701 с диагональю 27 дюймов и возможностью поддержки разрешений FHD, QHD и 4K UHD. Об этом CNews сообщили представители RDW Computers.

Вновь прибывшие в Единый реестр РЭП устройства имеют заключения Минпромторга России, подтверждающие их производство на территории России. Этот факт удостоверяют и акты экспертизы ТПП России. Срок действия заключения – три года.

Мониторы RDW Computers отличаются рядом пользовательских удобств, в числе которых высокое качество цвета, широкий цветовой диапазон, высокая частота обновления кадров от 100 Гц и широкий угол обзора 178х178 градусов. В этих моделях применена технология устранения мерцания экрана (Flicker-free) и есть функция понижения яркости синего цвета (Low Blue Light). Эти удобства снижают напряжение для глаз, делают комфортной и безопасной продолжительную работу с монитором. Области применения регистровых мониторов RDW Computers – от привычного офисного функционала до графического дизайна и киберспорта.

«В 2023 г. выпуск мониторов – наша продуктовая доминанта. Их было собрано порядка 78 тыс. единиц. В Единый реестр РЭП были внесены 134 их модификации. Из числа 11 российских производителей мониторов нам принадлежали 55% всех реестровых записей, – отметил Павел Коваленко, пресс-секретарь компании RDW Technology. – Как видите, и в этом году мы не снизили ни темпов производства, ни количества реестровых записей. Мониторы RDW Computers надежно работают во всех отраслях российской экономики. Они обеспечивали работу колл-центра «прямой линии» Президента России и были представлены в качестве экспонатов павильона «Промышленность» на Международной выставке-форуме «Россия».