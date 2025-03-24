«Информзащита»: мошенники массово используют ботов в новой схеме с маркетплейсами

Мошенники начали использовать новую схему весной 2025 г. В ней злоумышленники представляются сотрудниками якобы новой платформы маркетплейсов по поддержке продавцов и предлагают гражданам простой и быстрый заработок. Специалисты «Информзащиты» указывают, что для обмана одного человека мошенники могут использовать порядка 10-12 ботов, которые имитируют менеджеров и других пользователей, чтобы вызывать доверие жертвы.

Схема начинается с обращения в мессенджере якобы от менеджера новой платформы маркетплейса по поддержке продавцов. После согласия жертву перенаправляют к «специалисту», который высылает задание: добавить в избранное ряд товаров от «продавца». После выполнения человека перенаправляют к следующему менеджеру для получения выплаты. Последний, прежде чем перечислить деньги, требует также присоединиться к чату с «другими сотрудниками», чтобы на следующий день начать работу над новыми заданиями.

«На первом этапе не происходит непосредственно противоправных действий. Ссылки, которые присылают, ведут на реальный сайт маркетплейса, человеку выплачивают скромное вознаграждение, обычно в размере 300-400 руб. А также добавляют в чат, где якобы находятся другие реальные пользователи. Все это делается для того, чтобы вызвать доверие жертвы», – сказал директор центра противодействия мошенничеству «Информзащиты» Павел Коваленко.

На втором этапе в определенное время в чат начинают присылать задания. Сначала они схожи с теми, что человек выполнял ранее: добавить в избранное те или иные товары. Однако последнее задание с наибольшим вознаграждением – выкуп товара. Менеджер предлагает несколько вариантов на сумму от 700-800 руб. до 35-40 тыс. Мошенники говорят, что необходимо перечислить средства «продавцу», после чего тот сам выкупит товар и вернет средства с комиссией. После перевода денег мошенники исчезают.

Главной отличительной чертой стало массовое использование ботов – фейковых аккаунтов, которые отправляют заранее запрограммированные сообщения, зачастую сгенерированные с помощью искусственного интеллекта. Боты – не только «менеджеры», но и другие «работники», которые имитируют общение в чате с якобы представителями платформы и между собой. Злоумышленники обучают ИИ на реальных переписках, что делает ботов более убедительными, и жертвы реже распознают подделку.

«Существует несколько признаков, по которым можно понять, что вас обманывают. Во-первых, все аккаунты созданы недавно, в них есть не более двух фотографий, на которых могут быть изображены разные люди. Во-вторых, текст в сообщениях написан с ошибками и звучит неестественно. Это говорит о том, что злоумышленники используют бесплатные версии ИИ, которые выдают не столь качественные ответы, они рассчитывают на количество потенциальных жертв, а не на качество схемы. В-третьих, вы не сможете найти в открытых источниках информацию о таких платформах по поддержке пользователей. В-четвертых, маркетплейсы не просят переводить деньги другим пользователям, это ключевой признак мошенничества», – отметил Коваленко.

Специалисты «Информзащиты» рекомендуют соблюдать меры предосторожности, чтобы не стать жертвами мошенников. Во-первых, никому не передавать свои персональных данные. Во-вторых, не сообщайте коды в SMS от банков, «Госуслуг» и других сервисов. В-третьих, внимательно относитесь к предложениям легкого заработка, особенно к таким, которые требуют от вас финансовых вложений.