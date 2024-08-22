Разделы

Бизнес Ритейл Дистрибуция Техника
|

Proway – новый дистрибьютор RDW Technology

Компания Proway стала официальным дистрибьютором продуктов и решений российского производителя компьютерной техники – RDW Technology. Об этом CNews сообщили представители RDW Technology.

Компания RDW Technology выпускает сертифицированное российское оборудование под брендом RDW Computers. Продуктовый портфель производителя включает широкий ассортимент клиентских устройств: персональные компьютеры (ПК), мини ПК, моноблоки, мониторы, системные блоки; а также серверное оборудование и системы хранения данных.

Вся техника под брендом RDW Computers производится на территории России и входит в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции.

Основные заказчики RDW Technology – крупные коммерческие организации и государственные учреждения. Оборудование компании совместимо с решениями передовых российских разработчиков программного обеспечения, что позволяет предлагать продукцию в проекты по импортозамещению.

«Подписание дистрибьюторского контракта с компанией RDW Technology отвечает актуальным потребностям наших партнеров. Ассортимент RDW Computers соответствует современным требованиям к надежности и производительности оборудования, а также идеально вписывается в проекты цифровой трансформации бизнеса и государственного сектора. Уверен, что наше сотрудничество усилит позиции обеих компаний рынке и принесет значительную пользу партнерам», – сказал Александр Осокин, руководитель отдела по работе с российскими производителями компании Proway.

Будущее в стиле киберпанк: ИИ стал базой технологических трендов
axenix

«Ряды партнерской команды RDW Technology продолжают шириться: сегодня у нас более 700 надежных партнеров. Уверены, соглашение поможет нашему новому партнеру реализовывать проекты импортозамещения на высоком качественном уровне. Мы предлагаем широкий спектр надежных и производительных устройств, а также одну из наших технологических новинок: высокопроизводительные серверы RDW Computers. Кроме того, мы готовы предоставить консультации наших специалистов, связанные с приобретением, настройкой и эксплуатацией нашего оборудования», – отметил Павел Коваленко, пресс-секретарь RDW Technology.

Партнерам Proway доступен весь ассортимент продукции RDW Computers.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Максим Семёнкин, CodeInside: Рынок от аутсорсинга не отказывается, но активно сокращает его

Иностранцы лишились инструмента борьбы с пиратством в России. Его использовали Adobe и Autodesk

Вячеслав Золотарев, Университет Решетнева: Восприятие безопасности как целостной структуры станет «культурным кодом» ИБ-специалиста будущего

Доля продаж отечественных мониторов в России увеличилась в 10 раз

Олеся Суханос, «МегаФон ПроБизнес»: Экологическая обстановка стабилизируется за счет новейших технологий

Merlion скупил знаменитые в России бренды техники. Под его контроль перешли Vitek, Rondell, Maxwell и Coolfort

MARKET.CNEWS

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Самые эргономичные компьютерные мыши в 2024 году: хиты продаж

Лучшие устройства Dreame на осенней распродаже: выбор ZOOM

Обзор смартфона TECNO CAMON 30 LOEWE.Design Edition: экологичная красота

Показать еще

Наука

Отголоски Древнего Рима: археологи обнаружили прекрасно сохранившийся додекаэдр, но загадок стало еще больше

Обнаружен древний тихоокеанский город: урбанизация началась на 700 лет раньше, чем считали ученые

Обретет ли сознание мозг, выращенный в лаборатории?
Показать еще
Первая конференция Luxms Первая конференция Luxms CNews Forum 2024 CNews Forum 2024 IT ELEMENTS IT ELEMENTS