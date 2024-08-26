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Серверы RDW Computers испытаны технологически независимым российским программным комплексом «Иридиум»

Серверы RDW Computers серии «Алтай» продемонстрировали бесконфликтное взаимодействие с системой виртуализации «Иридиум» в рамках испытаний на совместимость, проводившихся по методикам российского разработчика программного комплекса ПК «Иридиум». Об этом CNews сообщили представители RDW Computers.

На кластерном решении, собранном из трех серверов RDW Computers серии «Алтай» на новейших серверных материнских платах RDW MBS-C621P, была протестирована поддержка сетевых соединений с СХД «Сибирь» (также продукция бренда RDW Computers) посредством сетей Ethernet 25 Гигабит и SAN с поддержкой адаптеров по протоколу FiberChannel со скоростью 32 Гигабита.

Кластер обеспечил поддержку всего объема оперативной памяти сервера для использования виртуальными машинами (ВМ) в гипервизоре, в тестовом режиме созданы ВМ, пройдены процедуры подключения к консоли управления как самой ВМ, так и ее интерфейсов, проведен мониторинг загрузки ресурсов ВМ и созданы тестовые «snapshot» – полный снимок текущего состояния ВМ, позволивший вернуть систему к сохраненной конфигурации.

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«И реестровый сервер «Алтай», и реестровая система виртуализации «Иридиум» – новинки российского ИT-рынка 2024 г. Наш интерес, как производителей вычислительной техники, к новым отечественным доверенным программным решениям закономерен. Мы заинтересованы в программной совместимости и стабильной работе нашей продукции как можно с большим количеством приложений и операционных систем, созданных доверенными российскими разработчиками, – отметил Павел Коваленко, пресс-секретарь RDW Technology. – И наша совместная работа с «Иридиум», во-первых, демонстрирует технологический потенциал наших устройств, а, во-вторых, позволяет нашим партнерам продолжать совершенствовать собственные продукты».

«Успешное тестирование наших продуктов, безусловно, расширяет возможности заказчиков в выборе наиболее оптимальных решений под свои бизнес-задачи, а также повышает конкуренцию на отечественном ИТ-рынке. В ближайшее время планируется зарегистрировать указанный ПАК в Едином реестре российской радиоэлектронной продукции Минпромторга России, что позволит обеспечить исполнение заказчиками требований по переходу на использование доверенных ПАКов», ─ сказали представители компании «Иридиум».

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