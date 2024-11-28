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Mont и RDW Computers заключили партнёрское соглашение

Российский дистрибьютор Mont заключил партнёрское соглашение с RDW Computers, российским производителем компьютерной и серверной техники.

Теперь Mont сможет предложить своим партнерам вычислительную технику российского бренда, совместимую с российскими операционными системами и отвечающую всем современным требованиям.

Продукция RDW Computers, включенная в реестр Минпромторга, предлагает широкий ассортимент компьютерной техники: серверы и СХД, ПК, мини-ПК, моноблоки и мониторы. Техника RDW полностью совместима с российскими операционными системами и популярными приложениями и системами виртуализации.

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Безопасность

«Спрос на отечественные ИТ-решения продолжает расти, и мы рады предложить российским компаниям продукцию, отвечающую современным стандартам качества и функциональности. Mont и RDW Computers планируют совместно развивать рынок российских ИТ-решений, удовлетворяя растущий спрос на качественное и надёжное оборудование», — отметил Артем Соколов, менеджер по продукту компании Mont.

«Мы уверены, партнерство с Mont поможет всей стране и нашей компании продолжить движение к импортозамещению. Наши сертифицированные клиентские решения произведены в России и отвечают требованиям регулятора и российского ИТ-рынка. Они прошли тестирование и подтвердили совместимость с доверенными операционными системами и приложениями ведущих отечественных разработчиков ПО. Всё это в условиях достижения технологического суверенитета является мощным аргументом для заказчиков техники RDW Computers», – отметил Павел Коваленко, пресс-секретарь RDW Computers.

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