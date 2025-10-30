RDW Computers и «Ред Софт» объявили о совместимости ПК и АРМ серии «Нордвик» с «Ред ОС» версий 7.3 и 8

Компания OOO «РДВ Технолоджи» (торговый знак RDW Computers) и разработчик программного обеспечения «Ред Софт» завершили тестирование ПК и АРМ серии «Нордвик» и объявляют о полной совместимости этих устройств с операционной системой «Ред ОС» версий 7.3 и 8. Сертификаты совместимости удостоверяют техническую готовность ПК и АРМ серии «Нордвик» к работе в корпоративных и государственных ИТ-инфраструктурах, где обязательно взаимодействие реестровых аппаратных решений с доверенными операционными системами. Об этом CNews сообщили представители «РДВ Технолоджи».

ПК и АРМ серии «Нордвик» интегрируются в цифровую инфраструктуру любого масштаба. Новая серия устройств RDW Computers оснащена процессорами Intel Core 12-14-поколений. Они поддерживают четыре модуля DDR5 объемом до 256 ГБ и частотой до 7400 МГц. Два NVMe накопителя M.2 обеспечивают быстрый доступ к данным, а четыре SATA диска – к емкости хранилища.

Новый уровень передачи данных гарантируют скоростные USB Type-C (до 20 Гбит/с), поддержка современных NVMе накопителей и сетевая карта с пропускной способностью до 2,5 Гбит/с. Решение, расширяющее функциональность специальных сборок, позволит пользователю выбрать требуемые интерфейсы видеовыходов. Эта технологическая особенность без труда интегрирует «Нордвик» в любой парк периферийных устройств. Серия «Нордвик» оснащена современным интерфейсом PCIe 5.0, что открывает возможность для использования самых передовых GPU и ускорителей для ИИ.

«Ред ОС» – это российская операционная система общего назначения для серверов и рабочих станций, предоставляющая универсальную среду для использования системного и прикладного программного обеспечения. Разработка «Ред ОС» ведется в защищенной инфраструктуре «Ред Софт», все компоненты находятся в репозитории на территории России. Продукт входит в Реестр российского программного обеспечения Минцифры России. Ранее компания «Ред Софт» выпустила обновления для Стандартной редакции «Ред ОС» 8 и 7.3. Теперь система включает более свежие версии ядра и ПО, а также обновленный дизайн всех графических интерфейсов.

«Не устаю отмечать колоссальный труд, проделанный специалистами РДВ Технолоджи и нашими технологическими партнерами из «Ред Софт». В каждом тестовом параметре, в каждой тестовой процедуре – начинается путь к совместному успеху и доверию наших заказчиков, – отметил Павел Коваленко, пресс-секретарь RDW Technology. – Уверен, технологический потенциал наших компаний позволит продолжить совместную работу по повышению надежности, производительности и, конечно же, рыночного спроса на наши решения».

«Наше сотрудничество с RDW Computers – это пример успешной интеграции российского оборудования и отечественного программного обеспечения. Совместимость «Нордвика» с «Ред ОС» предоставляет заказчикам готовые, производительные и сертифицированные решения, соответствующие требованиям импортозамещения и гарантируют стабильную работу даже с самыми требовательными приложениями», – отметила Виктория Костина, руководитель отдела технологической совместимости «Ред Софт».