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Обновленный товарный знак RDW Computers получил государственную регистрацию

Обновленный товарный знак RDW Computers (российский производитель вычислительной техники ООО «РДВ Технолоджи») получил государственную регистрацию и узаконил статус правообладания в Федеральной службе по интеллектуальной собственности. Об этом CNews сообщила пресс-служба «РДВ Технолоджи».

История создания товарного знака RDW Computers берет начало в 2015 г. К тому времени экономика страны уже сделала первые шаги навстречу цифровизации: при поддержке государства в российских регионах успешно внедряется широкополосный интернет. Стране требуются сотни тысяч персональных компьютеров. Для брендирования крупноузловой сборки первых компьютеров на российских процессорах «Эльбрус» создается и официально регистрируется товарный знак RDW Computers.

В 2024 г/ компания провела третий по счету редизайн товарного знака. В новом графическом образе нашла отражение философия динамичного развития и синергия, которые подтверждают единение ООО «РДВ Технолоджи» со временем высоких технологий.

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«Бег времени не остановить, а вместе с ним и техническое оттачивание аппаратных средств RDW Computers. Обратите внимание, сколько упорства, надежд, созидания и движения вперед проглядываются в белой стартовой линии, которая визуально объединила аббревиатуру RDW в верхней части всех ее заглавных букв, – отметил Павел Коваленко, пресс-секретарь компании «РДВ Технолоджи». – Такое обновление продиктовано не только 10-летием бренда RDW Computers и его графической эволюцией, но и неуклонным развитием компании, ее стремлением лидировать на исторической дистанции к технологическому суверенитету страны».

Сегодня компания проводит поэтапную дизайнерскую интеграцию обновленного товарного знака в брендирование продукции RDW Computers, полиграфическую продукцию, презентации и деловую переписку.

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