RDW Computers анонсирует релиз эргономичного мини ПК серии «Таймыр»

Компания ООО «РДВ Технолоджи» (бренд RDW Computers) представила профессиональному сообществу и пользователям мини-ПК серии «Таймыр» В760ITX в рамках обновления собственной продуктовой экосистемы. Об этом CNews сообщили представители «РДВ Технолоджи».

За скорость обработки информации и принятия решений в новинках отвечают процессоры Intel Core i3, i5, i7 (12-14 поколений). Они поддерживают оперативную память DDR5 (общий объем до 96 ГБ) с тактовой частотой 4800-5600 МГц. Устройства снабжены интегрированным графическим адаптером (Intel UHD Graphics), а также производительными SSD-накопителями: М.2 NVMe, М.2 NVMe / SATA, SATA III (2,5’’).

На фронтальной панели устройства имеются интерфейсы: USB-A 3.2 Gen 1 (до 5 Гбит/с), USB-C 3.2 Gen 2 (до 10 Гбит/с), USB-C 3.2 Gen 2x2 (до 20 Гбит/с). Здесь же расположен порт для наушников и микрофона. Задняя панель снабжена интерфейсами: USB-A 3.2 Gen 2 (до 10 Гбит/с), USB-A 3.2 Gen 1 (до 5 Гбит/с), USB-С 3.2 Gen 1 и комбинированным аудио разъемом. Пользователей привлечет функциональность специальных сборок, позволяющих выбрать требуемые интерфейсы видеовыходов. Эта технологическая особенность делает возможным интеграцию «Таймыр» в любой парк периферийных устройств. Сетевой интерфейс обладает пропускной способностью в 2,5 Гб/с, предусмотрен беспроводной интерфейс (Wi-Fi до 6Е) и Bluetooth.

Мини ПК серии «Таймыр» планируется выпускать в двух форм-факторах: ThinClient-S3 (Core i3) (187х185х42 мм); XR-Desktop (Core i5-i7) (180х192х90 мм). Они оснащаются внешними блоками питания на 120 или 180 Вт. Система крепления VESA позволяет улучшить эргономику рабочего места и закрепить мини ПК на задней панели монитора или на кронштейне.

«Наши новинки снабжены датчиками повреждений, температуры, влажности. Все это интегрировано в программное обеспечение RDW Guardos, которое мониторит текущие параметры всей системы. К слову, это ПО специально для нас разработала российская компания «АйТиАй», – отметил Павел Коваленко, пресс-секретарь RDW Technology. – А еще «Таймыры» работают на базе фирменного RDW BIOS, который включен в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных».

Мини ПК серии «Таймыр» совместимы с доверенными российскими операционными системами. Все устройства серии «Таймыр» внесены в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции.