Разделы

Техника
|

RDW Computers анонсирует релиз эргономичного мини ПК серии «Таймыр»

Компания ООО «РДВ Технолоджи» (бренд RDW Computers) представила профессиональному сообществу и пользователям мини-ПК серии «Таймыр» В760ITX в рамках обновления собственной продуктовой экосистемы. Об этом CNews сообщили представители «РДВ Технолоджи».

За скорость обработки информации и принятия решений в новинках отвечают процессоры Intel Core i3, i5, i7 (12-14 поколений). Они поддерживают оперативную память DDR5 (общий объем до 96 ГБ) с тактовой частотой 4800-5600 МГц. Устройства снабжены интегрированным графическим адаптером (Intel UHD Graphics), а также производительными SSD-накопителями: М.2 NVMe, М.2 NVMe / SATA, SATA III (2,5’’).

taimyr_low.jpg

RDW Computers

На фронтальной панели устройства имеются интерфейсы: USB-A 3.2 Gen 1 (до 5 Гбит/с), USB-C 3.2 Gen 2 (до 10 Гбит/с), USB-C 3.2 Gen 2x2 (до 20 Гбит/с). Здесь же расположен порт для наушников и микрофона. Задняя панель снабжена интерфейсами: USB-A 3.2 Gen 2 (до 10 Гбит/с), USB-A 3.2 Gen 1 (до 5 Гбит/с), USB-С 3.2 Gen 1 и комбинированным аудио разъемом. Пользователей привлечет функциональность специальных сборок, позволяющих выбрать требуемые интерфейсы видеовыходов. Эта технологическая особенность делает возможным интеграцию «Таймыр» в любой парк периферийных устройств. Сетевой интерфейс обладает пропускной способностью в 2,5 Гб/с, предусмотрен беспроводной интерфейс (Wi-Fi до 6Е) и Bluetooth.

Мини ПК серии «Таймыр» планируется выпускать в двух форм-факторах: ThinClient-S3 (Core i3) (187х185х42 мм); XR-Desktop (Core i5-i7) (180х192х90 мм). Они оснащаются внешними блоками питания на 120 или 180 Вт. Система крепления VESA позволяет улучшить эргономику рабочего места и закрепить мини ПК на задней панели монитора или на кронштейне.

Как выбрать ИИ-ассистента, который действительно работает
Цифровизация

«Наши новинки снабжены датчиками повреждений, температуры, влажности. Все это интегрировано в программное обеспечение RDW Guardos, которое мониторит текущие параметры всей системы. К слову, это ПО специально для нас разработала российская компания «АйТиАй», – отметил Павел Коваленко, пресс-секретарь RDW Technology. – А еще «Таймыры» работают на базе фирменного RDW BIOS, который включен в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных».

Мини ПК серии «Таймыр» совместимы с доверенными российскими операционными системами. Все устройства серии «Таймыр» внесены в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Хакеры в 2024 г. уничтожили полпроцента российского ВВП

Суперкомпьютер для российского региона построят на американской платформе. Китайской окончательно отказано

Павел Борченко, SL Soft: 80% сотрудников отправляют рабочую информацию в нейросети

Частному бизнесу приготовиться. Власти обсуждают законодательные ограничения на иностранный софт для коммерческих фирм

Штрафы и утечки данных заставляют компании усиливать защиту HR-систем

Москва создаст собственную платформу нейросетей на базе PostgreSQL и Kubernetes

Конференции

CNews FORUM 2025: Информационные технологии завтра

CNews Awards 2025

Толк Шоу
Показать еще

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Обзор моноблока AOpen WA272: труженик цифрового мира

Как корректно поставить задачу ИИ и избежать ошибок при запросе: советы ZOOM

Как сделать умный телевизор полезным: 10 лучших приложений для Android TV

Показать еще

Наука

Космические «замочные скважины» — отсроченная катастрофа, через них астероиды могут вернуться на Землю

С помощью света удалось создать уникальные кристаллы времени, их можно увидеть невооруженным глазом

Красные точки, которые назвали разрушителями Вселенной — замаскированные черные дыры?
Показать еще
Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу

erid: 2W5zFH93NQ8

Рекламодатель: Акционерное общество «Производственная фирма "СКБ Контур"

ИНН/ОГРН: 6663003127/1026605606620

Сайт: https://kontur.ru/