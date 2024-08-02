Х5 Group обновила X5ID

Х5 Group, российская продуктовая розничная компания, управляющая торговыми сетями «Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Чижик», обновила X5ID – единую учётную запись для сервисов X5 Group и партнёров – в соответствии со стратегией и принципами устойчивого развития. Теперь анкета для новых пользователей содержит вопросы о специальных потребностях, например, пользователь может отметить следующее: «передвигаюсь на коляске», «общаюсь на русском языке жестов», «общаюсь в переписке» и прочие важные особенности. Такая информация поможет компании адаптировать сервисы и персонализировать предложения под специальные потребности клиентов, сделав их доступными для всех.

Развитие культуры инклюзивности через создание адаптивных магазинов и сервисов – одна из ключевых задач стратегии устойчивого развития X5 Group, которая успешно реализуется уже сегодня. Так, мобильное приложение и онлайн-сервисы торговой сети «Перекрёсток» уже отмечены сертификатом соответствия требованиям свода правил «Доступность веб-сайтов и приложений для людей с инвалидностью». Данное свидетельство было выдано по итогам нескольких этапов проверки доступности инклюзивным социальным проектом Everland в рамках социальной программы торговой сети «Доступная среда».

В 2024 г. торговая сеть «Пятёрочка» выпустила инклюзивный гайд «Магазин для всех: практическое руководство по инклюзивной трансформации ритейла». Документ объединяет и систематизирует опыт торговой сети в реализации инклюзивной стратегии и нацелен на максимизацию социального эффекта в области создания равных возможностей. В пособии подробно рассматриваются такие блоки, как требования и рекомендации законодательства РФ в области инклюзивного трудоустройства и создания доступной среды. В том числе предложены готовые алгоритмы оценки доступности магазина, методы проверки с чек-листами. Более того, торговая сеть на базе собственного практического исследования подробно описала особенности инклюзивного найма в сфере ритейла: основные барьеры и риски, с чего необходимо начать и как развивать данное направление.

«Забота о клиентах, внимание к их потребностям и постоянное совершенствование наших сервисов – приоритеты работы Х5. Нам важно, чтобы наши магазины и онлайн-ресурсы были доступны для всех, поэтому реализации инклюзивных проектов мы уделяем повышенное внимание. Наша цель – улучшить качество жизни пользователей, сэкономить время и денежные средства покупателей», – отметил Евгений Галимский, директор по развитию лояльности и экосиcтемных продуктов Х5 Group.

Сегодня в единой системе идентификации Х5ID содержится более 47 млн учётных записей.