Х5ID «сшил» приложения сетей и сервисов Х5

X5 Retail Group перешла на новый этап развития собственной системы бесшовной идентификации клиента. Х5ID стал основой для регистрации в мобильных приложениях «Пятёрочка», «Перекрёсток», «Карусель», ОКОЛО и онлайн-гипермаркете «Перекресток Впрок», что значительно облегчает пользовательский путь.

Для создания профиля X5ID пользователю достаточно ввести телефон и дать согласие на обработку персональных данных. Далее в профиль можно добавить имя, дату рождения, e-mail. Система не предусматривает обязательной привязки платежных инструментов (например, банковских карт). Зарегистрировавшись в X5ID однократно клиент получит учётную запись, которую можно будет использовать для входа в другие действующие сервисы (например, в «Перекрёсток» или «Доставка Пятёрочка» и т.д.). С помощью Х5ID зарегистрировалось уже более 75 тысяч уникальных пользователей.

«X5ID – единый цифровой инструмент для всех клиентских сервисов торговых сетей и бизнесов группы Х5. Подключение основных приложений наших сетей с миллионами действующих клиентов – важный шаг в развитии общей системы идентификации. В задачи сервиса входят создание интегрированного пользовательского опыта, рост частоты использования сервисов и подключений к системе при единой авторизации, экономия времени покупателей, повышение доверия к сервисам. Единый ID станет для компании функциональной базой для вывода новых услуг от всех сетей Х5, сейчас мы находимся в стадии R&D (Research and Discovery), подбираем и пилотируем наиболее интересные форматы для клиентов, те, что дадут им дополнительные преимущества от использования наших услуг и сервисов», - комментирует Евгений Галимский, директор X5ID X5 Retail Group.

Работы по подключению мобильных приложений и сайтов к единому сервису авторизации X5ID стартовали летом 2020 года. Первым приложением, подключенным к X5ID, стало «Экспресс-Скан» в сентябре 2020. В октябре было подключено приложение «#Налету» («Пятёрочка»). Сервис авторизации X5ID реализован с использованием новейших технологий и инфраструктурных компонентов и позволяет обеспечить надежную работу при высоких нагрузках.

Единая система идентификации, разработанная специалистами Х5, предоставит потребителю ряд преимуществ: упрощенную регистрацию и авторизацию, безопасное управление регистрационными данными, участие в бонусных программах, удобный и быстрый вход в различные сервисы Х5 со всех устройств.