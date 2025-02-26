Тарасов Олег
|26.02.2025
|МФТИ: нейросети не могут заменить репетитора при подготовке к ЕГЭ по физике 1
|28.06.2021
|Почти 600 молодых москвичей открыли свое дело благодаря проекту «Бизнес-уик-энд» 1
|28.05.2009
|Москвичи получат бесплатный доступ в интернет 1
Тарасов Олег и организации, системы, технологии, персоны:
|Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2525 2
|Правительство Москвы - Мэр города Москвы 577 1
|Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 273 1
|ByteDance - TikTok 260 1
|Фурсин Алексей 157 1
|Кусков Денис 221 1
|Лобанов Денис 45 1
|Сергунина Наталья 369 1
|Башкин Артём 1 1
|Жарикова Алена 1 1
|Запорожан Дарья 1 1
|Данилов Тимофей 1 1
|Лужков Юрий 113 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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