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Индексная книга (каталог) CNews*
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Тарасов Олег



26.02.2025 МФТИ: нейросети не могут заменить репетитора при подготовке к ЕГЭ по физике 1
28.06.2021 Почти 600 молодых москвичей открыли свое дело благодаря проекту «Бизнес-уик-энд» 1
28.05.2009 Москвичи получат бесплатный доступ в интернет 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Тарасов Олег и организации, системы, технологии, персоны:

ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 806 1
Ростелеком - НКС - Национальные кабельные сети 107 1
РСВО ФГУП - Российские Сети Вещания и Оповещения - МГРС, Московская городская радиотрансляционная сеть - Санкт-Петербургская городская радиотрансляционная сеть 92 1
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1356 1
Мостелеком 72 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2525 2
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 577 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 273 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2130 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17135 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4780 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10579 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9396 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51055 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16034 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24295 1
EIP - Enterprise Information Portal - Корпоративный информационный портал - портальные решения - веб-интерфейс для доступа сотрудника к корпоративным данным и приложениям 1070 1
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 3767 1
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 2119 1
Радиосвязь и радиовещание - Радиостанция - комплекс устройств для передачи и приёма информации посредством радиоволн 1129 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4685 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12110 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13766 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24608 1
ByteDance - TikTok 260 1
Фурсин Алексей 157 1
Кусков Денис 221 1
Лобанов Денис 45 1
Сергунина Наталья 369 1
Башкин Артём 1 1
Жарикова Алена 1 1
Запорожан Дарья 1 1
Данилов Тимофей 1 1
Лужков Юрий 113 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43423 2
Москва - ЗАО - Западный административный округ 23 1
Россия - РФ - Российская федерация 145520 1
Россия - ЦФО - Курская область - Курск 368 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1512 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2760 1
Россия - УФО - Екатеринбург 3974 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29338 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 532 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16404 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3576 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51437 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7539 1
Экзамены 433 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 722 1
Торговля оптовая - Wholesale trade 1182 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5866 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1663 1
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1266 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4690 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4853 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5896 1
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 509 1
ОГЭ - Основной государственный экзамен - ГИА - Государственная итоговая аттестация 106 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10009 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5113 1
Говорит Москва - радиостанция 23 1
Радио России - радиостанция 49 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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