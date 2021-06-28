Почти 600 молодых москвичей открыли свое дело благодаря проекту «Бизнес-уик-энд»

Около 600 выпускников молодежного образовательного проекта «Бизнес-уик-энд» уже открыли собственное дело. Бесплатные курсы знакомят с основами предпринимательства и помогают запустить жизнеспособный стартап. Поучаствовать в программе приглашают всех желающих. Многие из тех, кто прошел обучение, не просто воплотили свои бизнес-идеи, а добились успеха на рынке. К примеру, некоторые из ребят к 20 годам создали прибыльное рекламное агентство и бренд развивающих игрушек.

«Проект рассчитан на старшеклассников и студентов, которые хотели бы развиваться как предприниматели. Во время обучения участники получают необходимые практические знания и перенимают опыт успешных бизнесменов. Почти 600 выпускников “Бизнес-уик-энда” уже открыли свое дело», — сказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Молодые и предприимчивые

19-летняя предпринимательница Дарья Запорожан начинала карьеру с продажи велосипедов и детских игрушек оптом. После участия в «Бизнес-уик-энде» она создала бренд развивающих игрушек для детей. Дарья стартовала с нулевым бюджетом, однако упорно работала над проектом и в результате вышла на оборот в три миллиона рублей ежемесячно. Успех на рынке вдохновил молодую предпринимательницу, недавно она выпустила детские карточки, которые помогают малышам избавиться от дефектов речи.

22-летняя Алена Жарикова создала сеть пунктов выдачи заказов в интернет-магазинах. Девушка уже успела открыть 46 точек в 10 городах, среди которых Москва, Екатеринбург, Воронеж, Самара, Курск и другие. Присоединившись к занятиям «Бизнес-уик-энда» новичком, не определившимся с нишей, она завершила учебу с перспективной бизнес-идеей и проработанной стратегией. Сегодня чистая прибыль ее компании достигла почти трех миллионов рублей в месяц.

Идея проекта 23-летнего Артема Башкина тоже появилась в процессе обучения. Это сервис по созданию вышитых логотипов компаний и шевронов на рабочих костюмах, узоров на национальной одежде, а также 3D-вышивки. Работы выполняют на толстовках, футболках, кепках, халатах, даже на пледах и защитных масках. Артем продолжает развивать свое дело. Клиентами его сервиса уже стали более 450 организаций, в том числе крупные компании и спортивные клубы. Бизнес приносит молодому человеку 200 тыс. руб. в месяц, он планирует увеличить эту сумму до 500 тыс.

Одна из рекомендаций, которую дают наставники на курсах проекта «Бизнес-уик-энд», — следить за актуальными тенденциями рынка. 19-летний Тимофей Данилов заметил резко взлетевшую популярность социальной сети TikTok и создал агентство по размещению рекламы в ней. В среднем выручка агентства составляет около 800 тысяч рублей в месяц, в планах Тимофея — увеличить ее до 5 млн руб. в месяц.

А 24-летний Олег Тарасов по окончании обучения решил создать образовательный проект для старшеклассников, чтобы помочь им подготовиться к сдаче ЕГЭ и ОГЭ по математике и информатике. Онлайн-площадка предлагает пользователям выполнять разные задания, принимать участие в вебинарах, на которых преподаватели объясняют задачи повышенной сложности, а также проходить пробные экзамены. Преимущество платформы заключается в том, что искусственный интеллект самостоятельно выстраивает учебную программу для школьника, находя по результатам его тестов пробелы в знаниях. Оборот компании варьируется от 120 до 150 тыс. руб. в месяц. По оценкам инвесторов, примерная стоимость самого бизнеса уже сейчас составляет 21 млн руб.

Как стать успешным предпринимателем с помощью проекта «Бизнес-уик-энд»

Проект «Бизнес-уик-энд» стартовал в октябре 2018 г., его курирует Департамент предпринимательства и инновационного развития Москвы.

«У проекта есть два основных курса — “Преакселератор”, посвященный основам предпринимательства и поиску ниши на рынке, и “Акселератор”, предназначенный для молодых бизнесменов, которые планируют масштабировать уже действующий проект. По этим двум направлениям обучение прошли более четырех тысяч участников», — отметил руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Помимо этого, проект предлагает дополнительные программы: «Бизнес-уик-энд. Старт» для ребят от 14 до 18 лет и «Бизнес-уик-энд. 50+» для людей старшего поколения. «Бизнес-уик-энд. Компетенции» — это узкоспециализированные курсы, например, на них можно научиться запускать таргетированную рекламу или создавать корпоративные сайты.