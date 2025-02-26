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Баранов Даниил
|26.02.2025
|МФТИ: нейросети не могут заменить репетитора при подготовке к ЕГЭ по физике 1
Баранов Даниил и организации, системы, технологии, персоны:
|OpenAI ChatGPT 368 1
|Гриц Дарья 2 1
|Тарасов Олег 3 1
|Попов Павел 21 1
|Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29538 1
|Физика - Physics - область естествознания 2665 1
|ЕГЭ - Единый государственный экзамен 538 1
|Образование в России 2235 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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