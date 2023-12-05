Быстрые процессоры не нужны, обновленная Windows 11 все равно их замедляет. Решение есть, но справятся с ним не все

Обновление 23H2 для Windows 11 замедляет работу современных процессоров Intel и AMD. У Microsoft готово промежуточное решение – пачка советов, последовать которым смогут лишь относительно опытные пользователи. Патч, устраняющий проблему, Microsoft выпускать не торопится.

Microsoft снова все сломала

Пользователи ОС Windows 11 стали подмечать падение производительности их компьютеров и ноутбуков. Опытным путем было выяснено, что проблемы начинаются после установки обновления 23H2 – очень крупного апдейта, к выпуску которого Microsoft готовилась не один месяц.

Как пишет портал PC World, сообщения о медленной работе ПК стали появляться в различных интернет-сообществах, включая Reddit (американский аналог российского «Пикабу»). На форумах Microsoft тоже появляются подобные темы, набирающие большое количество комментариев. Пользователи пишут, что «тормозить» начинают компьютеры как на чипах Intel, так и с процессорами AMD, но владельцев последних по пока не установленным причинам больше.

Как сильно обновление Windows 11 затормозит центральный процессор, вероятнее всего, зависит от модели CPU. Один из пользователей подсчитал, что падение производительности достигло 8%, притом в видеоиграх, а это одни из самых требовательных к «железу» пользовательских программ во всем мире.

Format C: не спасет

Может сложиться мнение, что проблема с замедлением процессора возникает именно из-за обновления Windows 11 до версии 23Н2, но на деле это не совсем так. С одной стороны, всем известно, что Windows как таковая далеко не всегда работает стабильно после установки на нее патчей, особенно столь масштабных, и что ничего лучше «чистой» установки (на заранее отформатированный системный раздел) нет. Однако это не совсем тот случай.

Фото: Windows / Unsplash Microsoft в очередной раз усложнила жизнь своим пользователям

Пользователь Reddit под псевдонимом BNSoul на своем примере показал, что 23Н2 одинаково плохо влияет на производительность процессора как после апдейта (например, с версии 22Н2), так и после «чистой» установки». Он написал, что сколько бы он ни тестировал свой AMD Ryzen 7 5800X3D в различных бенчмарках, он все равно работает медленнее, нежели когда компьютером управляла ОС Windows 11 22H2.

По словам BNSoul, в его случае центральный процессор замедлился на 5-8%, притом вне зависимости от того, в каком режиме тестируется CPU – в многоядерном или одноядерном.

Судя по всему, проблема затрагивает, в основном, новейшие процессоры AMD и Intel. Например, упомянутый Ryzen 7 5800X3D, основанный на архитектуре Zen 3, поступил в продажу в 2022 г., а в темах, посвященных процессорам Intel, обсуждаются, в основном, Core 13 поколения, появившиеся в конце 2022 г.

Microsoft не спешила с ответом

Корпорация Microsoft не стала оставлять без внимания очередную проблему своей операционной системы, но при этом решила не комментировать происходящее сразу же после появления первых тем на своем форуме и на сторонних ресурсах. Так, ее техподдержка связалась с BNSoul лишь через несколько дней после публикации его треда на Reddit.

С другой стороны, в сообщении, которое пользователь получил от Microsoft, содержалась вполне работоспособная инструкция по устранению возникшей проблемы. Другое дело, что она состоит из нескольких шагов, которые могут показаться начинающим пользователям нетривиальными и трудновыполнимыми.

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В техподдержке Microsoft посоветовали для начала открыть панель PowerShell. Далеко не все пользователи ПК в курсе о ее существовании, о том, для чего она нужна, и как ею пользоваться. Открывать PowerShell нужно с правами администратора, а после в появившемся окне требуется ввести команду «Set-ExecutionPolicy Unrestricted и Get-AppxPackage Microsoft.SecHealthUI -AllUsers | Reset-AppxPackage» без кавычек.

Далее следует перезагрузить компьютер, открыть меню BIOS или UEFI и проверить состояние функции виртуализации процессора (CPU Virtualization). Если она неактивна, ее нужно включить.

Следующий шаг – нужно повторно перезагрузить компьютер, дождаться загрузки Windows, после открыть меню «Безопасность Windows» в приложении «Параметры», перейти во вкладку «Безопасность устройства», там выбрать «Сведения об изоляции ядра» и активировать функцию «Целостность памяти», если она отключена. Затем нужно снова перезагрузить компьютер, после чего проблема с замедлением процессора должна уйти.

Все слишком сложно

Пользователь BNSoul опробовал предложенный Microsoft метод на своем ПК и подтвердил, что процессор стал выдавать ту же производительность, что была до обновления Windows до версии 23Н2. Что примечательно, те, кто продолжает работать в Windows 10, на такие проблемы не жалуется, потому что эта система перестала получать функциональные обновления весной 2023 г. – теперь ей полагаются только патчи безопасности.

Не исключено, что высокая вероятность получения проблем с системой после очередного обновления убивает у многих пользователей желание перейти на Windows 11. Спустя два года с момента своего релиза она установлена лишь на 26,66% Windows-компьютеров, тогда как Windows 10 управляет 68% из них (StatCounter, ноябрь 2023 г.).