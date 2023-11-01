Василий Попов возглавил Drivee

Генеральным директором Drivee назначен Василий Попов. Он занимал позицию руководителя отдела анализа данных, а также отвечал за развитие сети. В обязанности Василия войдет реализация действующей долгосрочной стратегии компании и дальнейшее развитие сервиса в России. Об этом CNews сообщили представители Drivee.

«Drivee — это современный бренд с отличной командой специалистов, прекрасная площадка для экспериментов и проверки гипотез, благодаря своей гибкости и компактности. Приложение становится все более популярно в нашей стране, благодаря особенному подходу к созданию продуктов и клиентскому сервису, построенного на принципах взаимовыгодных договоренностей и справедливого обмена. И моей основной задачей станет сохранение его высоких темпов роста. Я уверен, что мой опыт работы в отрасли позволит не только укрепить позиции Drivee, но и совместно с коллегами создать абсолютно новые для рынка продукты и услуги. Я благодарен за оказанное доверие и рад возглавить отличную команду специалистов, чей профессионализм является залогом успеха компании», — сказал Василий Попов.

Василий Попов

Карьерный путь Василия Попова в ride-hailing начался в сервисе inDrive. С июня 2019 г. он прошел путь от руководителя отдела аналитики и начальника маркетинговых исследований до руководителя департамента данных. Также у Василия большой опыт в управлении бизнесом на основе работы с данными: до inDrive он успел поработать в банковской сфере и муниципальном управлении.

К команде Drivee Василий присоединился в апреле 2023 г. в качестве руководителя отдела анализа данных.

Марина Аржакова, возглавлявшая компанию с момента ее запуска, решила заняться развитием собственных проектов. За время работы в Drivee Марине удалось запустить новый бренд на рынок, собрав эффективную управленческую команду. За первые четыре месяца работы приложение Drivee достигло 3 млн скачиваний.

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Drivee — сервис, где пассажиры и водители сами договариваются о цене, пользователь может выбирать из предложений водителей по их рейтингу, автомобилю и по стоимости поездки. Помимо возможности заказа городских поездок, сервисом предусмотрена функциональная возможность заказа междугородних поездок. Для этого достаточно указать город отправления и город прибытия, место и время, и предложить цену. Также в Drivee доступна возможность заказа курьерской доставки, можно отправлять посылки до 20 кг и отслеживать курьера в режиме реального времени.

Приложение доступно для скачивания App Store, Google Play и AppGallery.