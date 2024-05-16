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Drivee внедрил машинное обучение для модерации заказов в сервисе

Сервис для заказа городских поездок Drivee разработал собственную систему модерации заказов на базе машинного обучения. Система позволит распознавать и классифицировать загружаемый контент от пользователей, что поможет ускорить процесс модерации, а также повысить эффективность работы водителей по поиску и выбору заказов.

Методы машинного обучения позволяют превентивно и в реальном времени фиксировать некорректные аватары и имена пассажиров, а также комментарии к заказам. Таким образом водители, сотрудничающие с сервисом, смогут быстрее находить релевантные заказы. Кроме того, модерация на базе машинного обучения сократит нагрузку на ручную работу модераторов, увеличит охват модерируемых заказов, сократит время реагирования и в целом улучшит опыт использования сервисом.

Технология модерации ленты заказов разработана командой сервиса — Drivee Tech, которая обучила ряд ML-моделей на основе исторических данных и внедрила в приложение. На сегодняшний день около 95% аватаров, 100% имён и 99% комментариев обрабатываются методами машинного обучения.

«Мы постоянно работаем над развитием и улучшением сервиса, учитывая комментарии наших пользователей. Некорректные имена и аватары, рекламные лозунги и неприемлемый контент замедлял поиск релевантных заказов для водителей и увеличивал время модерации при ручной обработке. Для нас было важно решить этот вопрос для комфорта водителей и более быстрой скорости принятия заказов. На текущий момент мы внедрили первый этап технологии, который показал значительное увеличение эффективности процесса модерации — так, в ленте заказов число некорректных фотографий, загружаемых пассажирами, уменьшилось на 71%. Мы планируем продолжать развивать сервис ML и добавлять новый функционал», — сказал Тарас Егоров, CTO Drivee.

Помимо модерации ленты заказов, на базе машинного обучения, командой сервиса запущен фотоконтроль автомобилей, для обеспечения большей безопасности пассажиров. Сервис отправляет запрос фотографии авто водителям, а метод машинного обучения проверяет их идентификацию, а также соответствие транспортного средства пассажирским перевозкам. Использование метода позволило снизить нагрузку на модерацию в два раза при проверке автомобиля.

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Drivee — сервис, где заказчик и исполнитель напрямую договариваются о цене, пользователь может выбирать из предложений курьеров по их рейтингу и по стоимости доставки. Можно отправлять посылки до 20 кг и отслеживать курьера в режиме реального времени. Помимо возможности заказа курьерской доставки, в сервисе можно заказать поездку по городу или междугороднюю поездку на условиях взаимных договорённостей.

Приложение доступно для скачивания App Store, Google Play и AppGallery.

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