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Егоров Тарас
СОБЫТИЯ
|03.06.2026
|Сервис для заказа такси Drivee выбрал K2 Cloud партнером для развития инфраструктуры и ИИ-платформ 1
|16.05.2024
|Drivee внедрил машинное обучение для модерации заказов в сервисе 1
Егоров Тарас и организации, системы, технологии, персоны:
|Indels - Drivee - Сервис для заказа городских поездок 6 1
|Huawei AppGallery 340 1
|Apple - App Store 3070 1
|Google Play - Google Store - Google Android Market 3515 1
|Россия - ДФО - Якутия - Якутск 546 1
|Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19270 1
|Россия - РФ - Российская федерация 163383 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
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