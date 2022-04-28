Количество скачиваний RuMarket превысило 100 тысяч

За первые две недели после анонса более 100 тыс. пользователей установили RuMarket – альтернативный магазин приложений для Android-устройств.

Сейчас на RuMarket доступны приложения крупных банков, городских сервисов, социальных сетей и др. Список новых приложений в маркете пополнили социальная сеть Now, бизнес-мессенджер и таск-трекер Tada.team, чат-знакомств Galaxy и несколько сервисов «Яндекса».

За первые две недели приложение «Альфа-банка» стало самым загружаемым приложением в RuMarket, большая часть пользователей обновляла приложение банка. Клиентам Промсвязьбанка и Совкомбанка доступна для скачивания вся линейка: от пользовательских банковских сервисов до приложений для инвестиций и продуктов для бизнеса. А лидером по скачиванию в категории «Городские приложения» стало приложение транспортной карты «Тройка», с помощью которого можно пополнить или проверить баланс проездного.

«С момента анонса мы столкнулись с большим количеством кибератак, но достойно прошли первый этап, показав отличный результат по количеству установок. Мы рассчитываем получить существенное увеличение приложений до конца мая, так как сейчас многие компании лишаются возможности взаимодействовать с клиентами через привычные каналы. Отмечу, что на данный момент нам важнее отладить всю инфраструктуру, чем привлечь большое количество приложений, которые не будут устанавливаться или обновляться. Рады, что рынок становится конкурентным и появляется много игроков, которые думают про удобство и инфраструктуру мобильных приложений», – сказал Анатолий Сморгонский, основатель и CEO RuMarket.