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Gett доставит на дом заказы из постаматов Pickpoint

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Чтобы обеспечить доставку онлайн-заказов в период карантина, сервис заказа такси и доставки Gett и федеральная сеть постаматов Pickpoint запустили бесконтактную доставку в Москве. Водители Gett и курьеры Gett Delivery заберут посылки из постаматов или пунктов выдачи Pickpoint и доставят получателям на дом.

Новый сервис поможет онлайн-покупателям, соблюдающим режим самоизоляции и отказавшимся от посещений пунктов выдачи заказов, а также магазинов и аптек, в которых установлены постаматы. Они смогут получить заказы на дом, не рискуя здоровьем. Для заказа услуги в мобильном приложении Gett нужно выбрать опцию «Забрать заказ из постамата», указать адрес точки выдачи и код получения. Все водители и курьеры, подключенные к Gett Delivery, строго следуют правилам бесконтактной доставки.

Из-за коронавируса миллионы россиян перешли на работу в домашних условиях, ощутимо увеличив нагрузку на сервисы доставки. Поэтому Gett в ускоренном режиме разворачивает принципиально новый для российского рынка ИТ-сервис оптимизации маршрутов и подбора курьеров для быстрой доставки. С начала режима самоизоляции в Москве Gett Delivery вместе с продуктовыми ритейлерами, среди которых «Вкусвилл», «Азбука вкуса», X5 Retail Group, «Гиперглобус» и другие, уже привезли москвичам уже более 80 тыс. пакетов с едой.

«В период введения карантинных мер темпы роста доставки увеличились уже в пять раз: чтобы помочь заведениям без собственной курьерской службы, мы ввели экспресс-режим подключения новых партнеров и запускаем работу за 24 часа. Мы активно расширяем сеть партнеров и рады быстрому началу сотрудничества с Pickpoint: с момента появления идеи до ее реализации прошло всего три дня. Наш приоритет — скорость и безопасность: быстрая бесконтактная доставка необходимых товаров населению страны — это наш вклад в борьбу с распространением коронавирусной инфекции», — сказал генеральный директор Gett в России Анатолий Сморгонский.

«Pickpoint сотрудничает со всеми ключевыми интернет-магазинами и маркетплейсами, предлагающими товары первой необходимости из разных продуктовых категорий, – сказала CEO Pickpoint Надежда Романова. – В условиях ограничений на перемещение для нас было важно найти удобный и безопасный способ доставки онлайн-заказов получателям, которые не планируют покидать свои дома в ближайшие дни даже для покупок продуктов и безрецептурных лекарств. Благодаря партнерству с сервисом заказа такси Gett, доставка Pickpoint остается доступной и для этой категории онлайн-покупателей. Кризис стимулирует появление новых форматов сервисов и партнерств, которые помогут не только в непростой период, но потенциально сохранятся как удобные и востребованные решения».

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