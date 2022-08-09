Разделы

Бизнес Кадры
|

Экс-глава Gett и основатель RuMarket возглавит новый агрегатор такси

Новый агрегатор такси Bibi возглавит основатель RuMarket и экс-глава Gett в России — Анатолий Сморгонский. Он станет акционером и займёт должность СЕО компании на российском рынке.

Bibi сфокусируется на B2B-сегменте и планирует занять долю Gett. Основной штат нового агрегатора состоит из сотрудников российского подразделения ушедшей израильской компании. В Bibi Анатолий Сморгонский будет развивать российский рынок.

«Наша стратегия — создать кастомный B2B-продукт, который легко интегрируется с внутренними системами клиента или решает нестандартные задачи, например, аренда премиального автомобиля с водителем. Несмотря на то, что фокус компании – B2B, мы будем развивать и B2C-направление. В планах компании также международная экспансия — освоение новых рынков», — сказал Анатолий Сморгонский.

Анатолий Сморгонский занимал должность СЕО Gett в России два с половиной года. В 2020 г. агрегатор впервые за 8 лет работы стал прибыльным, а компания запустила новую бизнес модель и стала SaaS-платформой. В апреле 2022 г. топ-менеджер создал собственный магазин альтернативных приложений RuMarket, количество установок которого в июле 2022 г. достигло 500 тыс. В прошлом Анатолий Сморгонский занимал позицию СЕО Yota, а также руководящие позиции в «Вымпелкоме», «Ростелекоме» и Tele2.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Бывшие руководители «Мегафона» заработали сотни миллионов на сделке с HeadHunter

Школьник создал три мощных шифровальщика ради развлечения. В ловушку попались сотни программистов на Python

В России катастрофа с вакансиями для начинающих программистов. Джуны никому не нужны

В Oracle массовые увольнения. На улице оказались сотни человек

Как DDoS-атаки «Аэрофлота» привели к войне спецслужб

Американцы уволили российских программистов из их собственного проекта и заменили дешевыми индусами

MARKET.CNEWS

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Как создать простые и анимированные стикеры в Telegram: простая инструкция

Лучшие онлайн-переводчики: выбор ZOOM

10 лучших TWS-наушников с активным шумоподавлением: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Оптический наномотор преобразует свет в энергию

Впервые найдена убедительная схема форм жизни на Марсе: она не зависит от почвы и кислорода

Физики уверены, что обнаружили замену кремнию — это лучший в мире полупроводник
Показать еще