Экс-глава Gett и основатель RuMarket возглавит новый агрегатор такси

Новый агрегатор такси Bibi возглавит основатель RuMarket и экс-глава Gett в России — Анатолий Сморгонский. Он станет акционером и займёт должность СЕО компании на российском рынке.

Bibi сфокусируется на B2B-сегменте и планирует занять долю Gett. Основной штат нового агрегатора состоит из сотрудников российского подразделения ушедшей израильской компании. В Bibi Анатолий Сморгонский будет развивать российский рынок.

«Наша стратегия — создать кастомный B2B-продукт, который легко интегрируется с внутренними системами клиента или решает нестандартные задачи, например, аренда премиального автомобиля с водителем. Несмотря на то, что фокус компании – B2B, мы будем развивать и B2C-направление. В планах компании также международная экспансия — освоение новых рынков», — сказал Анатолий Сморгонский.

Анатолий Сморгонский занимал должность СЕО Gett в России два с половиной года. В 2020 г. агрегатор впервые за 8 лет работы стал прибыльным, а компания запустила новую бизнес модель и стала SaaS-платформой. В апреле 2022 г. топ-менеджер создал собственный магазин альтернативных приложений RuMarket, количество установок которого в июле 2022 г. достигло 500 тыс. В прошлом Анатолий Сморгонский занимал позицию СЕО Yota, а также руководящие позиции в «Вымпелкоме», «Ростелекоме» и Tele2.