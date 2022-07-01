В RuStore и NashStore появилось приложение Smart Engines для распознавания паспортов и банковских карт

Компания Smart Engines, разработчик программного обеспечения для распознавания документов, опубликовала свое демонстрационное мобильное приложение для устройств на базе Android в магазинах RuStore и NashStore. Решения Smart Engines используют исключительно ИИ, а распознавание выполняется всегда автономно, данные пользователей не передаются в компанию Smart Engines или другие внешние сервера и сторонние сервисы, в том числе использующие ручной ввод операторов.

Приложение Smart Engines включает возможности продуктов компании Smart ID Engine, Smart Document Engine, Smart Code Engine по распознаванию документов, которые позволяют автоматически извлекать данные из паспортов, водительских прав и других персональных документов более 200 стран мира, а также банковских карт, баркодов, деловых документов и форм. Технологии распознавания Smart Engines уже используются для безопасного распознавания документов в мобильных приложениях, в интернет решениях и различных информационных системах банков, страховых компаний, операторов связи и других организаций.

С программными продуктами Smart Engines хорошо знакомы клиенты «Тинькофф», «Альфа банка», МКБ, «МТС банка», Райффайзенбанка и других банков, кто переводит деньги в банковском приложении, распознавая данные банковских карт с помощью камеры телефона, или, оплачивая коммунальные услуги или совершая переводы через СБП по QR-коду. Автоматическое распознавание данных паспорта позволяет упростить заполнение анкеты при открытии счета или подаче заявки на кредит в банке, оформлении сим-карты, покупке билета или полиса страхования в приложении или на сайте компании.

Широкие возможности ПО от Smart Engines позволяют выводить на новый уровень скорость и качество обслуживания конечных клиентов компаний при дистанционном обслуживании или при оказании различных услуг в отделениях, оптимизировать работу бэк-офиса и сократить издержки, позволяя за счет распознавания на мобильных устройствах отказаться от дорогостоящих потоковых сканеров.

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Собственные запатентованные алгоритмы и методы ИИ компании Smart Engines обеспечивают не только точное и быстрое распознавание документов – распознавание одного кадра с изображением банковской карты и баркода выполняется за 0,035 секунды и человек не успевает даже моргнуть, а время распознавания кадра с основным разворота паспорта на мобильном телефоне составляет 0.15 секунды – но и конфиденциальную обработку документов с персональным и чувствительными данными на конечном устройстве клиента без подключения к сети интернет.

Smart Engines — научно-исследовательская компания, специализирующаяся на разработке алгоритмов компьютерного зрения, машинного обучения и искусственного интеллекта. Программные продукты компании обеспечивают автоматическое распознавание документов, банковских карт и баркодов и успешно решают задачи цифровой трансформации в России и других странах мира. Smart Engines является базовой организацией для кафедры когнитивных технологий в МФТИ.