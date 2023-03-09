«Честный знак» предустановят на новые смартфоны

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России предложило включить мобильное приложение «Честный знак» в перечень программ, предустановленных на продаваемые в России смартфоны. Об этом CNews сообщили представители ЦРПТ. Также об этом говорится в соответствующем проекте постановления Правительства, опубликованном на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«В целях предоставления пользователям возможности осуществления проверки маркированного товара, получения сведения о таком товаре и проверки его подлинности проектом постановления предлагается расширить классы программ для предварительной установки классом "программы, основным назначением которых является проверка кодов маркировки товаров"», - указано в пояснительной записке к проекту.

В документе уточняется, что по указанному классу в перечень программ, которые должны быть предварительно установлены на отдельные виды техники, будет включаться приложение «Честный знак».

В перечень предустановленных программ уже вошли «Госуслуги», платежная система Mir Pay, приложения «Яндекса» и VK, навигатор 2ГИС и антивирус «Лаборатории Касперского».

Закон о предустановке отечественного ПО был подписан Президентом России Владимиром Путиным в декабре 2019 г. За отказ импортера или производителя устанавливать на гаджеты российский софт предусмотрены штрафы от 30 тыс. руб. до 200 тыс. руб.

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Мобильное приложение «Честный знак» – часть государственной системы маркировки товаров. Его скачало более 9 млн человек, которые проверили почти 120 млн товаров. Приложение позволяет проверить легальность товара, сканируя код, а в случае нарушения сообщить о нем в контрольные органы в несколько кликов.

«Честный знак» – это единое окно для доступа потребителей ко всей информации о товарах, которая содержится в системе маркировки и других государственных информационных системах. К примеру, приложение позволяет найти любое лекарство в аптеках и получить в удобном виде инструкции к препаратам, выставить будильник их приема. Пользователям доступна разрешительная документация о товарах, по молочной продукции - еще и ветеринарно-сопроводительные документы, а скоро можно будет увидеть путь движения каждого молочного компонента до завода. Скважины по воде можно видеть уже сейчас.

Скачать мобильное приложение «Честный знак» можно в App Store, Google Play, AppGallery, RuStore и NashStore.