NashStore будет предустанавливаться на отечественные трастфоны AYYA

NashStore, российский магазин приложений с самым широким ассортиментом, будет предустанавливаться на отечественные трастфоны AYYA производства «Смартэкосистема» (входит в концерн «Автоматика» госкорпорации «Ростех»). Таким образом, пользователи устройств получат гарантированную возможность установки отечественных и зарубежных программ на свои смартфоны. Об этом CNews сообщили представители концерна «Автоматика».

Трастфон AYYA T1 – это российский безопасный смартфон с защитой от утечек данных. Главной его особенностью является функция аппаратного отключения работы камер и микрофонов. Для активации функции достаточно включить безопасный режим с помощью переключателя на боковой стороне смартфона. Работа в безопасном режиме исключает несанкционированный сбор аудио- и видеоинформации и обеспечивает пользователю приватность. При этом возможность доступа в интернет, использования мессенджеров и других функций сохраняется.

«Объединение усилий отечественных разработчиков «железа» и программного обеспечения в области создания пользовательской электроники является значимой вехой. Теперь пользователи AYYA T1 могут быть уверены не только в приватности общения, но и в возможности установки необходимых приложений вне зависимости от внешних обстоятельств», – сказал генеральный директор компании «Смартэкосистема» Владислав Иванов.

Магазин приложений NashStore уже насчитывает свыше 3500 игр, сервисов и порталов, которые были скачаны более 10,5 млн раз.

«Синергия двух амбициозных игроков – производителя смартфонов AYYA и магазина приложений NashStore – должна пойти на пользу всему рынку. Мы в NashStore активно взаимодействуем с российскими и зарубежными вендорами, рассматриваем форматы взаимовыгодной предустановки. Пользователи готовы полностью переходить на российский магазин, а мы стремимся организовать им полную экосистему сервисов и возможностей», – отметил генеральный директор компании «Цифровые платформы», разработчика NashStore, Арсений Шельцин.

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«Смартэкосистема» – разработчик и производитель широкого круга пользовательских устройств, работающих в сетях LTE и 5G. Для рынков B2B и B2C компанией реализуются проекты различных пользовательских устройств, элементов, интегрированных корпоративных информационных систем, программно-аппаратных платформ со специальным ПО.

NashStore – это отечественный магазин приложений для Android. Из него пользователи могут скачивать, устанавливать и обновлять приложения. Он позволяет гражданам России и стран ЕАЭС пользоваться привычными сервисам без ограничений. NashStore был запущен компанией «Цифровые платформы» 16 мая 2022 г.

Концерн «Автоматика» специализируется на информационной безопасности, разработке и производстве технических средств и систем засекреченной связи, защищённых информационно-телекоммуникационных систем, а также систем автоматизированного управления специального назначения. В продуктовой линейке компании: устройства шифрования, решения информационной безопасности, системы защищенной видеоконференцсвязи, защищенные автоматические телефонные станции, системные решения «Безопасный город», «Умный город», «Интернет вещей», оборудование для автоматизации избирательных процессов, системные решения по обеспечению безопасности и мониторингу состояния объектов инфраструктуры, спутниковое оборудование и др.

Госкорпорация «Ростех» – крупнейшая промышленная компания России. В 2022 г. отмечает 15 лет со дня основания. Объединяет порядка 700 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – авиастроение, радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы и др. Продукция корпорации поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть выручки компании обеспечивает экспорт высокотехнологичной продукции.