Приложение «Работа.ру» доступно к скачиванию в российских сторах RuStore и NashStore

Мобильное приложение сервиса для поиска работы и сотрудников «Работа.ру» первым среди джоб-бордов появилось в российских магазинах приложений RuStore и NashStore.

Более половины россиян (56%) считают сервисы по поиску работы самыми эффективными каналами для поиска работы. В 2021 г. сервис «Работа.ру» запустил ряд технологичных функций, которые позволили соискателям быстрее и проще находить работу, а работодателям – оперативно закрывать поиск на позиции.

«Мобильные платформы быстро развиваются, и все больше пользователей ограничиваются только возможностями своих смартфонов. Мы в “Работа.ру” активно развиваем продуктовую составляющую нашего сервиса для всех площадок, но приложение — одно из самых приоритетных направлений для нас. Уже сейчас приложение “Работа.ру” позволяет не только искать интересные вакансии, но и изучать возможности самых популярных профессий, планировать карьеру, следить за ростом зарплат в разных регионах страны, а также находить возможности для роста и повышения», — отметил Андрей Еременко, директор по продуктам «Работа.ру».

Сейчас в мобильном приложении доступен отклик на вакансии и звонок работодателю без резюме, а также поиск вакансий в России. Выбрать наиболее подходящие предложения соискателям помогают фильтры по профессиям, отраслям компаний, опыту работы, зарплате, а также графику работы. Чтобы найти вакансии на комфортном расстоянии от дома, их также можно отфильтровать по станциям метро или искать предложения от компаний прямо на карте своего города.

Кроме поиска подходящих вакансий, в приложении «Работа.ру» можно найти информацию о надежности российских компаний. По результатам нашего исследования среди более 7000 респондентов из всех регионов России, важнейшим фактором для россиян стала стабильность компании — ее отметили 59% опрошенных. «Работа.ру» активно развивает раздел «Компании» и дополняет его новыми данными. В нем анализируются данные из официальных источников (дата регистрации компаний, число сотрудников, статус организации, включение в реестры, размер выручки и другие) и отмечаются риски, с которыми могут столкнуться соискатели (судебные дела, риски банкротства и проч.) Для удобства пользователей компании, проверенные сервисом «Работа.ру», отмечены специальным знаком.

Данные о компаниях формируются на основе ответов действующих сотрудников компании. Например, кандидат может узнать реальную заработную плату на интересующей должности напрямую, даже не связываясь с работодателем или HR-менеджером. Также у пользователей сервиса есть возможность читать и оставлять отзывы о компании прямо в мобильном приложении.

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В 2021 г. «Работа.ру» начала активно развивать еще один новый продукт, который помогает соискателям планировать карьерный трек в перспективных специальностях. По данным нашего исследования, каждый третий (36%) респондент сменил место работы в этом году, а каждый восьмой (12%) — профессию. В новом разделе «Профессии» на сайте и в мобильном приложении «Работа.ру» соискатели могут ознакомиться не только с общей информацией о разных специальностях, но и о средних зарплатах в столице и регионах России, необходимых навыках и обязанностях для профессионалов разных уровней, образовательных курсах для обучения и повышения квалификации, а также о смежных и схожих специальностях.

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Работа.ру — сервис для поиска работы и подбора персонала. На сервисе размещено более 21,2 млн резюме и зарегистрировано более 810 тыс. работодателей.