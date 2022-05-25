Реестр российского ПО переродится в полноценный маркетплейс
В середине лета 2022 г. Минцифры перезапустит реестр российского ПО и преобразует его в маркетплейс. Первая его версия должна была заработать еще в мае 2022 г., но по неизвестным причинам сроки были перенесены. Да и новая дата пока не утверждена – глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что надеется запустить маркеплейс к этому сроку.
Реестр эволюционирует в маркетплейс
Российское Минцифры собирается превратить реестр российского ПО в полноценный маркетплейс.
О подготовке к перезапуску реестра публично сообщил глава Минцифры Максут Шадаев на своем выступлении 25 мая 2022 г. С его слов, он будет состоять из проверенных временем решений, «которые уже состоялись на рынке».
Максут Шадаев подчеркнул, что перерождение реестра российского ПО состоится в середине лета 2022 г. Более точные сроки он не назвал, но в то же время раскрыл концепцию будущего ресурса. «Делаем из него (из реестра российского ПО – прим. CNews) полноценный маркетплейс приложений и сервисов по категориям. Будет публичная витрина».
Плавающие сроки запуска
Заявления о необходимости перезапуска реестра российского ПО впервые прозвучали в начале весны 2022 г. В частности, Максут Шадаев говорил о ней в рамках расширенного заседания комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи.
Глава Минцифры утверждал, что полная переработка реестра будет завершена до конца 2022 г. Также он сообщил, что первая версия маркетплейса примет первых пользователей в мае 2022 г.
Теперь же Максут Шадаев перенес сроки запуска сервиса на середину лета 2022 г., не назвав более точные сроки. Но еще не факт, что все заработает именно в середине лета 2022 г. «Надеемся, что с середины лета мы эту витрину запустим, и она уже будет четко определять лидеров в каждой категории», – сказал глава Минцифры.
Консорциум Минцифры
Со слов Шадаева, Минцифры собирается собрать консорциум, состоящий из различных российских предприятий, лидирующих в своих сферах, которые обязательно будут представлены в маркетплейсе. «Мы очень верим в консорциумы заказчиков, мы их всячески приветствуем. Планировали строить работу сейчас по 10 отраслям, определим внутри каждой якорных заказчиков и будем работать с ними: узнаем, что им не хватает, какие решения заменить», – сказал министр, добавив, что Министерство будет финансировать их консорциум грантами.
Россию захлестнула волна маркетплейсов
Новое творение Минцифры стало третьим по счету отечественным магазином приложений, подробности о котором появились в мае 2022 г., и вторым, с разработкой которого Министерство связано напрямую.
В середине мая 2022 г. в России начал свою работу магазин NashStore, призванный заменить собой американский Google Play на платформе Android. Его запуск сопровождался многочисленными сбоями, мешающими пользоваться им в полной мере. К тому же, как сообщал CNews, сервис хоть и российский, но на день запуска он базировался на серверах британской компании CloudFlare.
Вторым маркетплейсом стал проект RuStore, разработанный при участии Минцифры и холдинга VK, ранее носившего название Mail.ru Group. Его можно считать национальной заменой Google Play.
Власти заговорили о необходимости создания полноценного российского аналога Google Play в марте 2022 г., когда Россия погрязла в международных санкциях, к которым присоединилась и Google. CNews писал, что запуск RuStore состоялся 25 мая 2022 г. На момент публикации материала пользователям была доступна его публичная бета-версия. Отличительная особенность сервиса – повышенное внимание к безопасности. В него интегрированы системы безопасности «Лаборатории Касперского» и VK, плюс при необходимости приложения также будут анализироваться решением класса «песочница» – инструментом для поведенческого анализа файлов и обнаружить продвинутые угрозы.