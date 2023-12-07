«EdgeЦентр»: 20% россиян используют личные данные в паролях

Аналитики компании «EdgeЦентр» узнали, насколько россияне готовы к киберугрозам. Для этого они провели исследование методом опроса* и выяснили самые популярные типы паролей и ошибки в защите от киберпреступлений.

«йцукен» и день рождения мамы: самые популярные пароли у россиян

По данным исследования, почти половина россиян (42,8%) выбирает пароли минимум из 12 знаков с буквами и спецсимволами. На втором месте по популярности –– пароли из 5–6 цифр без букв: их используют 22,2% россиян.

Еще 18,4% опрошенных рассказали, что часто составляют пароли из памятных дат: дни рождения близких людей, дата свадьбы и так далее. Популярными остаются и пароли из раскладки клавиатуры: это, например, «йцукен» или 1234. Ими пользуются 16,6% опрошенных.

В рамках оценки цифровой грамотности аналитики выяснили, много ли респондентов проходило инструктаж по кибербезопасности на работе. Они выяснили, что более 54% опрошенных россиян никогда не участвовали в таких мероприятиях. 29,5% респондентов отметили, что периодически проходят инструктажи. Еще 16,5% рассказали, что инструктажи по цифровой грамотности –– обязательная часть работы.

Какие ключевые ошибки россияне допускают в сети

Аналитики составили рейтинг основных оплошностей, которые увеличивают риск кибермошенничества. Вот как он выглядит:

– Использование персональных данных в пароле. Это, например, имена, фамилии, адреса близких людей, клички животных. 20,1% россиян допускают эту ошибку. Злоумышленники могут воспользоваться этими данными для взлома доступа.

– Дублирование паролей. 18,6% респондентов признались, что используют всего один–два пароля во всех сервисах, чтобы не запутаться и не потерять доступ. Это означает, что преступникам легче получить доступ к аккаунтам пользователей.

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– Невнимательное прочтение пользовательских соглашений. 17,3% опрошенных рассказали, что не читают пользовательские соглашения при скачивании новых приложений.

– Запись пароля на бумаге. 10,8% россиян записывают пароли на листах бумаги или в блокнотах. Эти носители могут попасть к злоумышленникам, например, при потере блокнота.

– Использование в паролях имен популярных вымышленных персонажей. 8,2% опрошенных создают пароли из данных о персонажах популярных книг, игр или фильмов. Это, например, имена, памятные даты или названия из этих произведений. Такие пароли могут быть легко разгаданы злоумышленниками.

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Аналитики узнали, готовы ли россияне оформить набирающие популярность программы страхования от киберугроз. Больше половины (55%) опрошенных могли бы потратить на такие страховые продукты 50–300 руб. в месяц. Еще треть (24%) россиян не видят смысла в киберстраховании.

* аналитики компании провели исследование методом онлайн-панели. В нем участвовало более 3,5 тыс. респондентов по всей России.