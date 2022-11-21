Продукты российских стартапов представили в Индии в рамках бизнес-миссии «Сколково»

С 14 по 17 ноября 2022 г. «Сколково» организовал бизнес-миссию в Индию, в которой приняли участие технологические компании, резиденты Фонда. Они оценили потенциал индийских FinTech, BioTech, EdTech, AgriTech, HealthTech рынков и возможности для вывода решений российских компаний, уже реализованных внутри страны, на международный уровень.

В миссии участвовали резиденты «Сколково» «Джемс девелопмент», «Сапе», «Казначейские технологии» и «Эджцентр». За четыре дня им удалось посетить множество B2B-встреч в Нью-Дели и Бангалоре, рассказать о своих возможностях потенциальным клиентам, установить контакты для будущих переговоров и выстроить стратегии дальнейших действий для выхода на индийский рынок.

Михаил Гусев, представитель Фонда «Сколково» в Индии: «Индия – страна, которая не только формирует собственный инновационный потенциал, но и позволяет масштабировать уже реализованные зарубежные высокотехнологичные проекты. Мы следуем общей тенденции развития взаимовыгодного сотрудничества между Россией и Индией и поступательно движемся к реализации планов по усилению нашего присутствия в стране для содействия российским технологическим компаниям на индийском рынке».

Сегодня в Индии активно развиваются сферы FinTech, BioTech, EdTech, AgriTech, HealthTech, FashionTech, что открывает для зарубежных компаний возможности на локальном рынке. Стать одним из самых крупных секторов в Индии может WellTech. Его актуальность продиктована не только органически развивающимся рынком, но и последствиями пережитой пандемии. Резиденты «Сколково» обладают высоким уровнем компетенций и могут предложить инновационные продукты в этой и других сферах.

Мария Бобылева, специалист по маркетингу и развитию компании «Джемс девелопмент»: «В Дели мы провели порядка 50 коротких встреч и приятно удивлены интересом к нашему решению – геоинформационной платформе для управления развитием территории Geometa, и в целом к решениям в сфере ГИС и Smart city. Индия активно развивается в этом направлении, например, внедряя крайне амбициозный план по созданию 100 умных городов. В рамках бизнес-миссии у нас стояло несколько задач: рассказать о нашем продукте потенциальным партнерам на питч-сессии, а также провести индивидуальные встречи и подтвердить первые договоренности. Цели поездки достигнуты, установили контакты с компаниями, которые подтвердили интерес к нашему решению».

Александр Гришин, CEO компании «Казначейские технологии»: «По итогу бизнес-миссии получены контакты более 20 компаний для переговоров по темам, связанным с нашим проектом Corp.bank. Появилась стратегия старта сотрудничества с банками и открытия юрлица в стране. Со стороны компании в миссии также принимали участие директор компании-партнера в Гонконге и представитель в Индии Ааюш Саксена. В течение следующих шести месяцев мы ожидаем завершить реализацию двух-трех пилотных проектов по интеграции трех-шести банков с SAP системами клиентов. Уверен, что участие в данной бизнес-миссии существенно способствовало достижению целей развития компании в Индии».

Как получить ₽30 млн на вывод решения в области искусственного интеллекта на новые рынки Поддержка ИТ-отрасли

Сергей Панков, CEO компании «Сапе»: «Бизнес-миссия превзошла все ожидания. Мы получили массу новых возможностей для развития нашего продукта Serpzilla.com в Индии. Это и новые клиенты, и перспективные партнеры, и полезные бизнес-контакты из нашей индустрии. Мы безусловно получили значительную помощь и поддержку от команды Skolkovo Global Camp для его достижения».

***

«Сколково» – российский инновационный центр. Стартапы, развивающие бизнес при поддержке «Сколково», поставляют отечественную высокотехнологичную продукцию для промышленности, медицины, транспорта, сферы информационных технологий и многих других. В числе резидентов «Сколково», получивших известность не только в России, но и за ее пределами: ExoAtlet, «Биорг», «Рапидбио», «Моторика», Uchi.ru, «Якласс», VisionLabs, «Вокорд», «С-инновации», «Гепатера», «ЦРТ инновации», «Спутникс» и др. В 2021 г. выручка резидентов «Сколково» увеличилась почти на 55% по сравнению с 2020 г. и составила 247,8 млрд руб. На 1 мая 2022 г. число стартапов-резидентов «Сколково» превысило 3300. Количество рабочих мест в экосистеме стремительно приближается к 70 тыс.