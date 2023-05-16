T1 Cloud CDN – отечественный сервис доставки интернет-контента

Облачный провайдер T1 Cloud объявляет о запуске сервиса распределенной сети высокоскоростной доставки статического и динамического контента T1 Cloud CDN (Content Delivery Network). Об этом CNews сообщили представители «Т1»

T1 Cloud CDN представляет собой географически распределенную сеть CDN-серверов общей емкостью 110+ Тбит/с, имеющую более 140 точек присутствия на пяти континентах. При подключении к T1 Cloud CDN контент с интернет-ресурса передается конечному пользователю через ближайшие к нему CDN-сервера, снижая время ожидания загрузки веб-страницы до 1 секунды или менее.

Технологическим партнером T1 Cloud CDN выступает EdgeCenter, российская ИТ-компания с лучшими1 показателями производительности CDN (пропускная способность, время отклика и время загрузки) в России и СНГ. Сочетание мощностей EdgeCenter и высокой экспертизы, качества обслуживания и поддержки команды T1 Cloud обеспечит ускорение загрузки контента с веб-ресурсов клиента, улучшение позиций сайта в поисковой выдаче и пользовательского отклика. Кроме того, выдача с CDN-сервера снизит нагрузку на сервер заказчика с исходным контентом, гарантируя бесперебойную передачу данных даже при условии технических проблем в работе основного хостинга или пикового трафика. Инфраструктура сервиса также снизит риски от DDoS-атак.

Среди возможностей T1 Cloud CDN: ускорение статического и динамического контента; управление кэшированием (управление доступом и возможность самостоятельной загрузки контента на кэш-серверы T1 Cloud CDN); совместимость с клиентскими или бесплатный SSL-сертификат; экранирование ресурса для высоконагруженных интернет-сервисов; доступ к статистике с общим и детальным анализом пользовательской активности; управление через единую консоль всеми сервисами T1 Cloud; возможность тестирования услуги с полным функционалом.

В первую очередь новые возможности оценят компании, предоставляющие интернет-сервисы (игры, видеотрансляции, образовательные платформы) или осуществляющие продажи через интернет, информационные ресурсы для пользователей с широкой географией, а также крупные территориально-распределенные компании.

«Объем интернет-трафика продолжает расти вместе с количеством пользователей соцсетей, мессенджеров, сервисов видеоконференцсвязи и их требовательностью к скорости загрузки и качеству контента. T1 Cloud CDN – это высокотехнологичный сервис, который поможет нашим заказчикам моментально передавать контент в любую точку земного шара без технических проблем и усилить свои позиции в выдаче поисковиков. Клиенты нашей компании уже успешно используют Т1 Cloud CDN для видеотрансляций с одновременным подключением до 10 тыс. человек», – отметил Антон Степанов, генеральный директор Т1 Cloud.

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Т1 Cloud – российский провайдер облачных услуг, построенных на базе дата-центров уровня Tier III. Входит в холдинг «Т1». Сегодня заказчикам Т1 Cloud доступны облачные услуги, которые предоставляются «из коробки» и в составе комплексных интеграционных решений: масштабируемая виртуальная инфраструктура (IaaS) на двух платформах виртуализации VMware и OpenStack, облачное объектное хранилище, хостинг SAP HANA, резервное копирование на базе Veeam, облачное видеонаблюдение, а также дополнительные услуги — защита от DDoS-атак с возможностью интеграции Межсетевого экрана для защиты web-приложений (WAF), резервированный доступ в интернет и colocation (размещение серверного оборудования). Платформа Т1 Cloud соответствует закону о хранении персональных данных № 152-ФЗ.

«Т1» – многопрофильный холдинг, является партнером производителей и разработчиков в сфере информационных технологий. Компании холдинга начинают историю с 1992 г. В штате — 16 тыс. сотрудников. В 2022 г. оборот холдинга составил свыше 166,7 млрд руб. По версии аналитическго агентства CNews Analytics, «Т1» входит в топ-10 крупнейших российских ИТ-компаний. Т1 предоставляет полный спектр ИТ-услуг для реализации высокотехнологичных проектов с учетом отраслевой специфики заказчиков. В состав холдинга входят компании «Т1 интеграция», «Т1 консалтинг», Т1 Cloud, «Сервионика», «Мультикарта», «Иннотех» и «Дататех».