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«EdgeЦентр»: число кибератак растет в период праздников

Провайдер облачных и edge-решений для бизнеса «EdgeЦентр» проанализировал данные за 2022-2023 гг. и выяснил, что активность киберпреступников в этом году выросла в три раза. По прогнозам специалистов, перед Новым годом объем DDoS- и бот-атак увеличится в четыре раза. Об этом CNews сообщили представители «EdgeЦентр».

По данным «EdgeЦентр», число кибератак в России в 2023 г. увеличилось до 300% по сравнению с 2022 г. Целью киберпреступников стали более 50 крупных компаний из различных отраслей, включая транспортную сферу, государственный и финансовый сектор.

За период с января по ноябрь 2023 г. было зафиксировано более 130 тыс. DDoS-атак на российские компании, больше 500 из общего числа атак были сверхмощными — более 100 Гбит/с. Средняя продолжительность DDoS-атак составила 15 минут. Рекордным стал инцидент, продолжавшийся восемь дней, мощностью более 1,1 Тбит/с.

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«Частота, интенсивность и уровень организации DDoS-атак постоянно растут. Особенно активны злоумышленники в период праздничных выходных и в преддверии новогодних праздников, когда интернет-пользователи активно покупают онлайн и пользуются интернет-ресурсами. При этом успешная атака может привести к катастрофическим для бизнеса последствиям: перестанет работать сайт, пользователи уйдут к конкурентам, пострадает деловая репутация», – сказал старший дата-аналитик «EdgeЦентр» Константин Гусев.

По прогнозам отдела кибербезопасности «EdgeЦентр», в связи с нестабильной политической ситуацией количество атак на российский бизнес в 2024 г. вырастет минимум на 400%. Чтобы справиться с усложнившимися DDoS-атаками, бизнесу потребуются профессиональные решения. В связи с этим в 2024 г. также прогнозируется рост спроса на российские компании и ИТ-решения в области кибербезопасности.

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