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Бабюк Владислав

СОБЫТИЯ


12.08.2026 Власти ужесточают правила госзакупок иностранной электроники 1
18.11.2024 Производитель: Мы переделываем готовую разработку под иностранные чипы. На российские очередь на год вперед 1
23.10.2024 В России создают аналоги иностранного софта для проверки микроэлектроники 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Бабюк Владислав и организации, системы, технологии, персоны:

SNDGroup - СНДГруп - SNDGlobal 67 2
Радар ММС НПП - Научно-производственное предприятие 23 1
Google LLC 12698 1
Ростех - Росэлектроника - Дейтон ЦКБ - Центральное конструкторское бюро 17 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1689 1
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 308 1
НТЦ Модуль - НТЦ Модуль-инновации - научно-технический центр 68 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1271 1
STMicroelectronics - STMicro - СТМикроэлектроникс 333 1
АМЭ НПП - Авиационная и Морская Электроника 5 1
Kept - Knowledge Performance Excellence and Technology - Кэпт - Кэпт Налоги и Консультирование - ранее КПМГ - KPMG Russia 143 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 496 1
Возрождение - Коммерческий банк 359 1
Миландр ПКК - Миландр СВЧ 73 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3905 2
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 519 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6548 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4784 2
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1948 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25827 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22635 2
Маркировка - Marking - Track & Trace системы 1377 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11539 1
PLC - Programmable Logic Controller - ПЛК - Программируемый логический контроллер - PLD - Programmable Logic Device - ПЛИС - Программируемые логические интегральные схемы 72 1
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1691 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6580 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36235 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53934 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4878 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22587 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3424 1
Искусственный интеллект - Deep Learning - Deep structured learning - Концепция глубокого обучения искусственного интеллекта 542 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24429 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29710 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7468 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 2084 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8783 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2421 2
Google Cloud Platform - GCP 383 1
Бойко Алексей 139 1
Пермяков Руслан 21 1
Николаев Дмитрий 21 1
Новоселов Алексей 6 1
Митянин Александр 1 1
Мишустин Михаил 788 1
Шпак Василий 279 1
Россия - РФ - Российская федерация 166324 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54763 2
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 974 1
Россия - ДФО - Амурская область 954 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1725 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33779 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6067 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57729 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53504 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4022 1
Энергетика - Energy - Energetically 5860 1
Товары двойного назначения - Техника гражданского, двойного или военного назначения 384 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4671 1
КБ - Конструкторское бюро - Design bureau 333 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12312 1
ОКР - Опытно-конструкторские работы 235 1
Ведомости 1470 1
ТУСУР НИУ - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 98 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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