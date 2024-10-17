В России создают суверенный заменитель Nvidia. Готовятся первые образцы, но простым россиянам они не достанутся

Fplus и «Модуль» разрабатывают новые отечественные ускорители, ориентированные для работы с нейросетями. При этом они не пригодны для их обучения. Первые устройства сойдут с конвейера в 2025 г. и будут работать в составе серверов. Первое время производство будет отнюдь не массовым – несколько десятков серверов в год.



Зачем нам Nvidia

Российские ИТ-компании Fplus и «Модуль» разрабатывают отечественного «убийцу» Nvidia, пишут «Ведомости». В данном случае речь идет не о видеокартах для настольных ПК и ноутбуков, в сегменте которых у Nvidia лишь один реальный конкурент – AMD, а об ускорителях искусственного интеллекта.

По информации издания, «Модуль» займется разработкой непосредственно самих ускорителей, тогда как Fplus организует производство серверов на их основе. Первые экземпляры увидят свет уже в 2025 г. Победить Nvidia с их помощью будет очень непросто, потому что массовыми эти решения точно не будут, по крайней мере, в обозримой перспективе.

По плану компаний, в 2025 г. будет собрано около 100 серверов с ИИ-ускорителем «Модуля». Планы на 2026 и 2027 гг. намного более оптимистичнее – в них упоминаются тысячи готовых серверов.

Но нужно учитывать, что будущие серверы будут пригодны далеко не для всех сценариев работы с нейросетями. Как пишут «Ведомости» со ссылкой на представителей Fplus, серверы можно использовать для выполнения алгоритмов искусственного интеллекта, но обучать нейросети с их помощью не получится.

По словам представителей Fplus, cервер будет называться «Восход». К моменту выхода материала он уже числился в реестре отечественной электроники, курируемом Минпромторгом.

К чему один, когда можно два

По информации издания, «Модуль» работает сразу над двумя ускорителями – попроще и посерьезнее. Первый носит название NM Quad 20 ГБ и представляет собой большой модуль, а второй – это NM Card Mini 5 ГБ, то есть малый модуль. По всей видимости, в названии зашифрован объем памяти, которым они располагают.

Важно отметить, что в России пока нет современного производства полупроводников, то есть выпускать чипы «Модуля» в Стране, если тем нужен хоть сколько-нибудь актуальный техпроцесс, не получится. Местные фабрики предлагают максимум 65 на, а это уровень начала XXI века.

Где будут выпускаться чипы для ускорителей «Модуля», пока неясно – партнеры не раскрывают эту информацию. Зато известно, что поверхностный монтаж будет производиться именно на территории России – об этом «Ведомостям» сообщил представитель «Модуля».

Поверхностный монтаж – это распайка на печатной плате всех компонентов ускорителя – резисторов, диодов и пр. Где будут выпускаться сами печатные платы, партнеры тоже не говорят, но с их производством в России все в разы лучше, нежели с полупроводниками – существует несколько фабрик, выпускающих их.

«Штатная загрузка производства позволяет производить до 35 тыс. карточек в год», сказал изданию представитель «Модуля». Он добавил также, что сервер будет работать на базе российской ОС Astra Linux.

Без Nvidia все-таки никуда

В России есть «большая потребность» в подобного рода серверах с ускорителями искусственного интеллекта внутри, сообщил изданию управляющий партнер Fplus Алексей Мельников. «Мы видим большую потребность в таких комплексных продуктах для распознавания изображений, объектов и инцидентов, цифровой обработки сигналов и изображений для критической информационной инфраструктуры, где не должно использоваться оборудование западного производства, а также для работы с большими объемами секретных или персональных данных, где важна не скорость, а защищенная среда», – сказал он.

Также в Fplus подчеркнули, что в России рынок ИИ-серверов развивается медленнее, чем мог бы, из-за недоступности графических процессоров. «На мировом рынке на текущий момент практически сложилась монополия Nvidia, которая крайне трепетно следит за исполнением санкционного режима, что напрямую сказывается на доступности ее продуктов для нас», – сказали «Ведомостям» представители Fplus.

Решение «Модуля» потенциально может решить эту проблему, вот только некоторые эксперты открыто сомневаются в этом. «Отсутствие возможностей для обучения ИИ на этом решении – серьезное ограничение, которое затрудняет их широкое применение в коммерческих проектах», – сказал «Ведомостям директор Центра компетенций НТИ «Технологии доверенного взаимодействия» на базе ТУСУРа Руслан Пермяков.

Он без прикрас заявил, что детище «Модуля» не способно заменить ускорители Nvidia, в основном именно по причине его непригодности для обучения нейросетей. «Тем не менее в определенных нишевых задачах, требующих выполнения уже обученных моделей ИИ или обработки изображений и сигналов, продукция «Модуля» может стать конкурентоспособной», – подытожил он.