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Цифровизация Внедрения
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Wone IT завершила проект цифровой трансформации Ленстройтреста на базе ELMA365

Wone IT, системный интегратор полного цикла, завершил проект комплексного внедрения системы управления проектами на базе платформы ELMA365 для компании «Ленстройтрест» — одного из застройщиков Северо-Западного региона России. Об этом CNews сообщили представители Wone IT.

Совместно с командой заказчика эксперты Wone IT проанализировали регламенты, цепочки согласований и точки, где сотрудники теряли время на ручные действия. По итогам аудита была выстроена архитектура решения, адаптированная под специфику строительной отрасли.

Всего в рамках внедрения было реализовано пять основных направлений автоматизации: цифровая подача документов в ГАСН, управление портфелем проектов с актуальными статусами, контроль версий проектной документации, автоматизация работы с техническими условиями и актами, а также внешний портал для взаимодействия с подрядчиками.

«Wone IT доработала систему и создала надежную цифровую среду, в которой процессы работают слаженно и без сбоев. Это позволило ускорить работу и повысить прозрачность всех этапов строительства», — отметил Дмитрий Титов, ИТ директор компании «Ленстройтрест».

По итогам проекта время согласования документов сократилось в среднем на 40%. Сотрудники получили возможность в реальном времени отслеживать статусы задач и принимать решения на основе актуальных данных.

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Цифровизация

«Проект стал отличным примером трансформации строительной компании через автоматизацию. Благодаря тесному взаимодействию с «Ленстройтрестом » удалось создать решение, которое не только автоматизирует процессы, но и делает их удобными и понятными для всех участников», — сказал Дмитрий Калашников, руководитель практики процессной автоматизации и роботизации Wone IT.

В ближайших планах заказчика — запуск мобильных сценариев работы, развитие аналитики и расширение интеграций с внешними контрагентами.

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