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ИТ-партнерства для технологического суверенитета: «Аквариус» подписал целый ряд стратегических соглашений

Компания «Аквариус» подписала сразу три соглашения о сотрудничестве с ключевыми российскими игроками в области образования, телекоммуникаций и ИТ: МГТУ им. Н.Э. Баумана, VK Tech и «Ростелекомом». Об этом CNews сообщили представители «Аквариуса».

Каждое из соглашений направлено на развитие российской ИТ-экосистемы и укрепление технологического суверенитета за счет кооперации в области R&D, обмена экспертизой и внедрения отечественных решений в критически важные сегменты цифровой экономики.

«Мы смотрим на развитие российской ИТ-отрасли не только как производитель оборудования, но и как технологический партнёр, который готов делиться экспертизой, ресурсами и реальными решениями. Сервисные компании и вузы — это важные союзники в формировании среды, где ценности ИТ будут понятны и близки следующему поколению. Мы уверены, что такое сотрудничество помогает строить устойчивое технологическое будущее», — сказал Дмитрий Титов, первый вице-президент компании «Аквариус».

Совместно с МГТУ им. Н.Э. Баумана стороны сфокусируются на исследованиях в области охлаждения высоконагруженных вычислительных систем, стандартизации архитектур ЦОД и создании совместимых решений для отрасли. В числе приоритетов — прикладные НИОКР, обмен научной информацией и разработка новых инфраструктурных подходов.

Меморандум с «Ростелекомом» стал продолжением многолетнего взаимодействия компаний и зафиксировал намерения по совместной разработке и внедрению высокопроизводительных решений, соответствующих требованиям ИБ, масштабируемости и технологической совместимости.

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Основным направлением сотрудничества с VK Tech будет совместная разработка программно-аппаратного комплекса (ПАК) на базе устройств «Аквариуса» и коммуникационной платформы для бизнеса VK WorkSpace. Также компании объединят усилия в области трансфера технологий, формирования новых коммерческих предложений и публичного продвижения совместных кейсов.

«ПАК на базе VK WorkSpace и серверных платформ "Аквариуса" — готовое к эксплуатации решение, которое избавляет компании от необходимости самостоятельно интегрировать различные компоненты ИТ-инфраструктуры с ПО. Мы рады партнерству с "Аквариусом", совместно мы предложим клиентам решение, которое ускорит цифровую трансформацию их бизнеса и обеспечит высокий уровень информационной безопасности», — сказал директор по продукту VK WorkSpace Петр Щеглов.

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