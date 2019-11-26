Серверный процессор «Байкал» с господдержкой в 1,2 миллиарда обречен задержаться минимум на 1,5 года

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Новое руководство «Байкала» приняло разработку серверного чипа, поддержанную субсидией Минпромторга в 1,2 млрд руб., с просрочкой графика реализации проекта как минимум в полтора года. О результатах компания должна была отчитаться до 30 ноября 2019 г. Теперь ей грозят огромные штрафы. Повторяется история с разработкой чипа для ПК. Ситуацию комментирует компания и Минпромторг.

Просрочка неизбежна

Как выяснил CNews, находящийся в разработке с октября 2016 г. серверный процессор «Байкал-S», увидит свет не раньше, чем через полтора года по истечении отведенного государством на его создание срока. Это следует из сопоставления данных договора компании «Байкал электроникс» (разработчик чипа) с Минопромторгом и высказываний ее нового гендиректора Андрея Евдокимова. Он принял проект в мае 2019 г. у уволившегося из компании Михаила Махсона, который в статусе генерального директора вел его с ноября 2016 г. в течение 2,5 лет.

По букве упомянутого договора, подписанного в октябре 2016 г., «Байкал электроникс» предоставлялась от Минпромторга субсидия (не путать с деньгами в рамках обычного контрактования в рамках госзакупок) в предельном размере в 1,2 млрд руб. Эти деньги вкладывались в проект по «Разработке и реализации отечественного энергоэффективного микропроцессора для серверных решений» (вышеупомянутый «Байкал-S»).

Общая стоимость проекта была прописана на уровне 2,49 млрд руб. — то есть 1,29 млрд руб. в него должен был вложить сам разработчик. Датой окончания проекта является 30 ноября 2019 г.

За несколько дней до ее наступления, 25 ноября 2019 г. «Байкал электроникс» разместил на своем сайте интервью Андрея Евдокимова журналу «Эксперт», в котором тот рассуждал о реалистичных на его взгляд сроках создания «Байкала-S». (Журналисты не располагали данными о субсидии и договоре с Минпромторгом.)

Третий процессор «Байкал» постигла участь второго: его выпуск задержан

«Сроки, конечно, сдвинулись, но я надеюсь, что к концу 2020-го года мы уже запустим в производство “Байкал-S”. — сообщил Евдокимов. — Осенью следующего года он поедет на TSMC (тайваньская фабрика по выпуску чипов; — прим. CNews), соответственно, мы получим его к концу 2020-го, началу 2021-го».

С учетом того, что по утвержденному Минпромторгом графику реализации проекта опытные образцы процессора должны были появиться до 31 мая 2019 г., выпуск чипа откладывается как минимум на 18-19 месяцев. И это только часть проекта (подробности — ниже); на остальные его стадии график при нормальном развитии событий отводил еще шесть месяцев. Поэтому исполнение договора в целом может закончиться лишь в середине 2021 г.

Договор с Минпромторгом и санкции за его срыв

По прописанному в договоре графику, к 30 ноября 2019 г. «Байкал электроникс» должен был изготовить опытную серийную партию новых процессоров и вывести продукт на рынок. В частности, компания обязалась реализовать чипы на сумму в 11,5 млн руб., включая (видимо) $14 тыс. за счет экспорта.

В договоре Минопромторга с компанией в разделе «Ответственность сторон» указано, что договор подлежит расторжению министерством в одностороннем порядке в случае «отклонения в течение 12 месяцев фактических значений показателей эффективности реализации комплексного проекта по итогам каждого полугодия реализации проекта более чем на 30% от плановых значений». При расторжении договора «организация обязана возвратить соответствующие денежные средства в доход федерального бюджета… в течение 10 рабочих дней со дня получения соответствующих требований от министерства».

Также министерство может ограничиться штрафами, которые прописаны в другом подразделе «Ответственности сторон» и применяются, если по итогам проекта «хотя бы один из показателей эффективности составляет менее 90% заявленного значения». Правда рассчитываются эти санкции по весьма сложной формуле с большим количеством переменных, не зная точные значения которых, воспользоваться ею стороннему человеку невозможно.

В отношении предыдущего задержанного на сходное время процессора компании, «Байкал-М», который был субсидирован Минопромторгом на несколько меньшую сумму (1,1 млрд руб.), Евдокимов сообщил «Эксперту», что при неблагоприятном исходе переговоров с министерством санкции за срыв проекта могут составить 500 млн руб.

Комментарий Минпромторга

Отвечая на вопрос CNewsо возможных санкциях за задержку обоих процессорных проектов, представители Минпромторга ответили несколько уклончиво. «Выполнение проектов по разработке такого класса изделий (микропроцессоров) является крайне технологически сложным и высокорискованным, при этом данные решения критически необходимы для обеспечения всех аспектов суверенитета, безопасности и развития страны, в том числе для реализации национального курса на переход к цифровой экономике, — отметили они. — С другой стороны, вы правы в том, что любые обязательства должны быть выполнены с двух сторон, и мы как федеральный орган исполнительной власти, безусловно, будем действовать в рамках ранее подписанных соглашений и обязательств, взятых на себя компанией “Байкал электроникс”».

Комментарии нового руководства «Байкала»

Андрей Евдокимов видит несколько причин задержки проекта. «Во-первых, разрабатываемый нами продукт — совершенно уникальный для российской микроэлектроники; никто раньше подобного не делал, поэтому многие вещи приходилось изучать, понимать и определять для себя непосредственно в процессе работы», — говорит он.

«Во-вторых, во время выполнения работ над процессором в мировой микроэлектронике произошли серьезные изменения, которые заставили нас критически пересмотреть технические требования в части производительности и функционального наполнения процессора с тем, чтобы сделать его более конкурентоспособным, — продолжает он. — В итоге процессор получился намного сложнее изначально планировавшегося, с использованием ядер нового поколения, применением принципиально новой системной шины и высокоскоростных периферийных интерфейсов четвертого поколения».

Комментируя тему штрафов, Евдокимов отдает себе отчет в том, что унаследовал проект, срок реализации которого существенно сместился. «Договором предусмотрены штрафные санкции за подобные нарушения, — отмечает он. — Мы надеемся, что данный вопрос удастся урегулировать мирно и с учетом интересов всех сторон. При этом сам договор продолжает исполняться, средства использованы целевым образом, важность проекта не ставится под сомнение, а внесенные изменения в технические требования к процессору позволяют с оптимизмом смотреть на его рыночные перспективы».

Несколько фактов о «Байкал электроникс»

По данным ЕГРЮЛ, АО «Байкал электроникс» было зарегистрировано в Москве 11 января 2012 г. Соучредителями выступают отечественный суперкомпьютерный разработчик «Т-платформы» с долей в 75% и компания «Т-нано» с долей в 25%. В структуре учредителей последней доля в 62,8% приходится на «Роснано» (через промежуточные структуры), в 37,2% — на «Т-платформы». При этом доля «Т-платформ» на данный момент находится в залоге у входящего в группу «Роснано» Фонда инфраструктурных и образовательных программ.

Свой первый процессор — Baikal-T1 (новое название — BE-T1000) на архитектуре MIPS по топологии 28 нм — «Байкал электроникс» разработал к концу 2014 г. и запустил в производство в 2015 г. Разработка осуществлялась при поддержке Минпромторга с привлечением средств самого ведомства и федеральной целевой программы «Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники на 2008-2015 гг.», а также инвестиций компаний «Т-нано» и «Т-платформы». Конкретная сумма вложений в проект не раскрывалась.

Напомним, что «Т-платформы» сейчас переживают не лучшие времена. В конце марта 2019 г. в Москве задержали и отправили под арест ее гендиректора и основателя Всеволода Опанасенко. Предъявленная ему статья грозит лишением свободы на срок до 10 лет.

В конце сентября 2019 г. в защиту Опанасенко выступил бизнес-омбудсмен Борис Титов, заявив, что его заключение нельзя считать справедливым. Для максимальной огласки Титов обратился в социальные сети, разместив публикации в Facebook и «Вконтакте» с подробностями дела и обстоятельствами ареста.