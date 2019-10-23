Воззвание к Путину не помогло — главу «Т-платформ» оставили в тюрьме

Поднявшаяся в последние недели общественная шумиха вокруг уголовного дела в отношении основателя компании «Т-платформы» Всеволода Опанасенко заметного эффекта не возымела. Несмотря на появившиеся данные о том, что в ситуации попросили разобраться лично Владимира Путина, на очередном заседании суда бизнесмену в переводе под домашний арест было отказано.

Всеволод Опанасенко останется в камере

Басманный суд Москвы продлил содержание под стражей основателю суперкомпьютерной компании «Т-платформы» Всеволоду Опанасенко до 25 января 2020 г. Об этом CNews сообщил адвокат бизнесмена Дмитрий Ляшков.

За два до судебных слушаний стало известно, что Борис Титов призвал Владимира Путина проверить законность и обоснованность заведения уголовного дела против Опанасенко.

Напомним, в конце марта 2019 г. CNews писал, что Опанасенко был задержан в Москве и отправлен под арест. Его обвиняют в подстрекательстве к нарушению ч. 3 ст. 285 Уголовного кодекса России — злоупотребление должностными полномочиями с тяжкими последствиями. Данное нарушение (не подстрекательство к нему) наказываются лишением свободы на срок до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Позже стало известно, что арест был связан с контрактом от 30 ноября 2016 г. на поставку «Т-платформами» в МВД компьютеров на отечественных процессорах «Байкал-Т1» за 357,1 млн руб. Проект стал проблемным. Поставка значительной части «железа» не была осуществлена в срок, что дало право МВД отказаться от своих обязательств по приемке задержанного оборудования и его оплате. Позже тендер был перезапущен, победили снова «Т-платформы», и поставка все же была завершена.

Подследственному Всеволоду Опанасенко отказано в помещении под домашний арест

На данный момент следствие считает, что переданное в МВД оборудование не соответствовало техническим требованиям и имело «существенные неустранимые недостатки», а его приемка заказчиком стала результатом согласованных действий Опанасенко и второго подследственного — начальника управления связи департамента ИТ, связи и защиты информации МВД Александра Александрова.

Вышеупомянутое заседание суда, на котором безрезультатно был рассмотрен вопрос о помещении Опанасенко под домашний арест, состоялось сегодня, 23 октября 2019 г. Официальное заключение служителей Фемиды пока в публичном доступе не представлено. На предыдущем аналогичном рассмотрении дела в конце июля судьи посчитали, что отпустить бизнесмена и чиновника МВД из заключения может помешать ходу следствия.

«Оценивая расследуемые по делу обстоятельства, представленные материалы и сведения, характеризующие личность обвиняемых, суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу о том, что имеются достаточные основания полагать, что, находясь на свободе, Александров и Опанасенко могут скрыться от органов предварительного следствия и суда, угрожать свидетелям и иным участникам уголовного судопроизводства, уничтожить доказательства либо иным путем воспрепятствовать производству по уголовному делу», — говорилось тогда в заключении судей.

Общественный резонанс и письмо Путину

Отметим, что в конце сентября 2019 г. за главу «Т-платформ» вступился уполномоченный при Президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов, призвавший российскую и мировую общественность к распространению информации о деле. По его мнению, уголовное преследование Опанасенко нельзя считать справедливым. Свое публичное обращение он разместил на официальных страницах в социальных сетях Facebook и «Вконтакте», где он называл Опанасенко «российским Джобсом».

За два дня до последнего заседания суда — 21 октября 2019 г. — стало известно, что Титов написал письмо Президенту России Владимиру Путину с просьбой о проверке законности и обоснованности заведения уголовного дела.

Рассказывая об этом письме, глава Ассоциации защиты бизнеса Александр Хуруджи отметил, что в нем указывалось на то, что заключение бизнесмена под стражу, вопреки требованиям ст. 108 УПК РФ, чрезмерно, и арест можно заменить залогом, что в полной мере обеспечит цели правосудия по экономическим преступлениям. «Статья 285 вменяется Всеволоду Опанасенко некорректно, — уверен Хуруджи. — Она позволяет применить меру пресечения в виде взятия под стражу должностным лицам, работающим в госсекторе, а Опанасенко является частным предпринимателем».

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве Татьяна Минеева в тот же день публично выразила полное согласие с позицией Титова и процитировала сопредседателя Центра общественных процедур «Бизнес против коррупции» адвоката Анатолия Кучерену, который ранее заявил, что «против нахождения Всеволода Опанасенко под стражей высказался даже представитель прокуратуры на заседании по определению меры пресечения; никаких оснований для содержания Опанасенко в СИЗО обстоятельства дела не дают».

Тогда же на пресс-конференции Хуруджи, Минеевой и Ляшкова сообщалось, что накануне секретарь Общественной палаты Валерий Фадеев в своем выступлении на заседании этого органа привел в пример дело Опанасенко, рассуждая об угрозе уголовных преследований, «формирующих тревожный климат в предпринимательской среде».

Адвокат Ляшков подчеркнул, что заключение его подзащитного под стражу — это недопустимое и необоснованное решение. «Все заседания по продлению меры пресечения ничем друг от друга не отличаются, — рассказал он. — Следствие приводит одни и те же доводы. Суд их проверку не проводит, тогда как по УПК доводы каждый раз должны быть новыми и суд обязан их проверить. При этом представитель Генпрокуратуры высказывается против продления содержания под стражей».

Ляшков также подчеркнул, что его подзащитный не собирается скрываться от следствия, он добровольно сдал загранпаспорт, готов внести залог. Он не совершил тяжкого преступления, и целью его содержания под стражей является давление с целью признания им вины, полагает Ляшков.