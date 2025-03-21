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Хуруджи Александр
Хуруджи Александр и организации, системы, технологии, персоны:
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|БПК ЦОП - Бизнес против коррупции ЦОП - Центр общественных процедур 5 1
|Резонанс НПП 372 1
|Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7437 1
|Путин Владимир 3207 2
|Опанасенко Всеволод 133 1
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|Фадеев Валерий 12 1
|Ляшков Дмитрий 3 1
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