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Хуруджи Александр


21.03.2025 ФСИН тестирует «интеллектуальную блокировку связи» в СИЗО 1
20.10.2021 Власти расписали порядок блокировки связи заключенным — по заявлению начальника тюрьмы 1
23.10.2019 Воззвание к Путину не помогло — главу «Т-платформ» оставили в тюрьме 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Хуруджи Александр и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4014 1
Meta Platforms - Facebook 4448 1
Т-Платформы - T-Platforms 395 1
БПК ЦОП - Бизнес против коррупции ЦОП - Центр общественных процедур 5 1
Резонанс НПП 372 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7437 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3308 2
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 186 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4573 2
Судебная власть - Judicial power 2324 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5021 1
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 788 1
ОП РФ - Общественная палата Российской Федерации 120 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3376 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 678 1
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 297 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5147 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51536 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28065 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24712 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10647 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13999 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20853 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24402 1
Оповещение и уведомление - Notification 4731 1
ID-карты - Цифровое удостоверение - Цифровой пропуск - Электронный паспорт - Электронная паспортизация объекта учета - Цифровой паспорт 708 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4829 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19924 1
Baikal Electronics - Байкал-Т - Микропроцессор BE-T 168 1
Путин Владимир 3207 2
Опанасенко Всеволод 133 1
Титов Борис 55 1
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Минеева Татьяна 4 1
Кузнецов Станислав 133 1
Бабушкин Андрей 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 146414 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43606 2
Россия - ЦФО - Тульская область 1238 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6988 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8132 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7700 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5023 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29538 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2218 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1824 1
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1751 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3523 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2859 1
УПК РФ - Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 76 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11275 1
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