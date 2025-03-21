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Бабушкин Андрей


21.03.2025 ФСИН тестирует «интеллектуальную блокировку связи» в СИЗО 1
20.10.2021 Власти расписали порядок блокировки связи заключенным — по заявлению начальника тюрьмы 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Бабушкин Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7437 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4573 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5021 1
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 186 1
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 297 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 678 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3376 1
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Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24712 1
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Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3523 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8132 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6988 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29538 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11275 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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Создано именных указателей - 171403.
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