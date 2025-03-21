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Бабушкин Андрей
|21.03.2025
|ФСИН тестирует «интеллектуальную блокировку связи» в СИЗО 1
|20.10.2021
|Власти расписали порядок блокировки связи заключенным — по заявлению начальника тюрьмы 1
Бабушкин Андрей и организации, системы, технологии, персоны:
|Хуруджи Александр 3 1
|Кузнецов Станислав 133 1
|Путин Владимир 3207 1
|Россия - РФ - Российская федерация 146414 2
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43606 1
|Россия - ЦФО - Тульская область 1238 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11275 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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