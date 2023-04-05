«Дочка» «Ростеха» просит частоты, чтобы возродить тропосферную связь, заброшенную со времен СССР

Дочерняя компания «Ростеха» НПП «Радиосвязь» и НИИ радио попросили выделить им частоты для тропосферной связи. Технологию на Дальнем Севере развивали еще в советские годы, до перехода на спутниковую связь. Теперь интересанты утверждают, что лишь так удастся обеспечить полноценное покрытие сотовой связью и интернетом в труднодоступных регионах России.



Частоты будут выделены

В конце апреля 2023 г. на заседании Госкомиссии по радиочастотам (ГКРЧ) «дочке» «Ростеха» — НПП «Радиосвязь» — могут выделить частоты для тропосферной связи. Об этом пишет РБК со ссылкой на материалы к заседанию.

«Радиосвязь» осенью 2022 г. запустила в производство станции тропосферной связи «Гроза-1,5», которые обеспечивают высокоскоростной интернет в районах, где нельзя разместить оптоволоконные или телефонные кабели. Для их работы компании требуются частоты 4435–4555 МГц и 4630–4750 МГц.

Аналогичную заявку подал Научно-исследовательский институт радио (ФГБУ НИИР), которому частоты требуются для научных, исследовательских, опытных, экспериментальных и конструкторских работ в области цифровых станций тропосферной радиосвязи.

НИИ радио интересуют частоты 4500–4575 МГц и 4695–4770 МГц, сообщил изданию генеральный директор института Олег Иванов. Он отметил, что они необходимы для разработки цифровых станций и изучения их технических характеристик.

Представители Минцифры уточнили, что решение о выдаче частот ГКРЧ еще не приняло.

Что такое тропосферная радиосвязь

Тропосферная радиосвязь – это технология передачи данных, которая осуществляется благодаря отражению сигнала от нижнего слоя атмосферы – тропосферы. По сути, происходит переизлучение электромагнитных импульсов в физически неоднородной тропосфере при распространении в ней радиоволн. Данные передаются в диапазоне дециметровых и сантиметровых радиоволн.

Чтобы наладить линию тропосферной связи, требуются две станции, оснащенные специальными высокоскоростными модемами, а также антенна, диаметр которой достигает порядка 150 см.

Представители «Ростеха» сообщили изданию, что оборудование будет гарантировать связь на расстоянии до 210 км, а скорость передачи данных составит до 45,5 Мбит/с. По их словам, это целесообразно там, где иные способы проведения связи технически невозможны или слишком дорогостоящие, например на территории Сибири и Дальнего Востока, где требуются альтернативные спутниковым каналы.

Собеседники издания уточнили, что тропосферная связь сейчас интересует производственные компании с территориально удаленной инфраструктурой, операторов связи, администрации регионов и учреждения здравоохранения.

Почему в СССР от тропосферной связи отказались

Как отметил в беседе с изданием замгендиректора оператора «Висат-тел» Валентин Анпилогов, в конце 1960-х гг. в Советском Союзе, была создана тропосферная радиорелейная линия связи «Север» вдоль побережья Северного Ледовитого и Тихого океанов и рек Енисей и Лена.

Она представляла собой больше четырех десятков огромных станций с гигантскими антеннами с пролетами до 300 км. Каждую обслуживало спецподразделение воинских частей, и затраты на эксплуатацию были серьезными. В то же время эффективность такого вида связи была скромной – лишь несколько десятков телефонных каналов.

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В том числе из-за этого в конце XXI века власти страны решили заменить линию «Север» системой спутниковой связи, и от развития тропосферной связи отказались.

Акционер оператора спутниковой связи «Ка-интернет» Сергей Пехтерев в разговоре с изданием добавляет, что этот вид связи, помимо прочих недостатков, зависит от различных природных и метеорологических условий, например вспышек на солнце.

Нужна ли России тропосферная связь в 2023 году

Не все игроки российского телеком-рынка уверены в целесообразности развития сетей тропосферной связи. Так, в беседе с CNews представители МТС сообщили, что справляются и с помощью отработанных и доступных решений, чтобы обеспечить связь на удаленных территориях.

«При организации транспортных каналов операторы в зависимости от условий используют отработанные и доступные решения – волоконно-оптические линии связи, радиорелейные линии или спутники», – уточнил оператор.

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Другие собеседники CNews на рынке выразили сомнение в том, что организация транспортных пролетов тропосферной связи выйдет дешевле, чем аренда спутниковых каналов. В то же время в ряде случае обратиться к этому варианту можно, если бы в стране было налажено серийное производство такого оборудования.

Аналогичное мнение в беседе с РБК высказал Анпилогов. По его словам, в любой точке России можно поставить станцию VSAT, что обойдется в 30–40 тыс. руб. Скорость каналов VSAT будет значительно выше, чем у самой современной тропосферной станции. Затраты на ее эксплуатацию также будут ниже, даже с учетом стоимости спутникового канала.

«В то же время для тропосферных станций характерна высокая мощность электромагнитного излучения: из-за действующих в стране СанПиН такие станции вряд ли можно будет ставить в населенных пунктах», – уточнил эксперт.

«Ростех» настаивает на обратном

Представители «Ростеха» сообщили РБК, что собираются производить значительно более компактные станции с низким уровнем излучения. Диаметр антенны станции «Гроза» не будет превышать 1,5 м., а оборудование поместится на крыше здания, мобильной мачте или треноге. Испытания «Грозы» прошли в декабре 2022 г., о чем писал CNews.

В компании также настаивают на том, что эксплуатация таких станций будет дешевле, так как не придется платить за аренду спутникового ресурса, и за пару лет инвестиции в организацию этого вида связи окупятся.