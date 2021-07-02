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Россияне выпустили быстрый ноутбук для госсектора и вузов. Он производится в России. Цена

3Logic Group начала выпуск и продажи отечественного лэптопа «Гравитон Н15И-К2» на базе процессоров Intel и с российскими операционными системами. На него можно установить и Windows 10 с последующим апдейтом до Windows 11. Лэптоп имеет современные аппаратные характеристики и повышенную безопасность, чему способствуют, в частности, сканер отпечатков пальцев и кнопка отключения камеры. Ноутбук разработан и производится в России.

Отечественная разработка

Российская компания 3Logic Group выпустила ноутбук «Гравитон Н15И-К2» собственной разработки. Как сообщили CNews представители компании, это новый флагман линейки «Гравитон».

В основе ноутбука лежит разработанная специалистами 3Logic Group материнская плата. Ноутбук имеет заключение Минпромторга о подтверждении производства промышленной продукции на территории России. Лэптоп внесен в реестр отечественной радиоэлектронной продукции (запись № 909\2\2021, дата внесения в реестр – 15 июня 2021 г.).

Как рассказал CNews коммерческий директор научно-технического центра 3Logic Group Максим Балабанов, работа по созданию ноутбука длилась около года. По его словам, лэптоп не только разработан, но и выпускается в России. Его сборка осуществляется на заводе «АЛТ мастер» в Зеленограде (Московская область).

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Дизайн «Гравитон Н15И-К2» получился вполне современным

На вопрос CNews о целевой аудитории данного ноутбука Максим Балабанов ответил, что он создавался для гоcзаказчиков и компаний, а также для коммерческих организаций, закупающих оборудование в рамках федеральных законов ФЗ-44 и ФЗ-223. «Существенную долю целевой аудитории составляют образовательные учреждения», – добавил он.

На момент публикации материала ноутбук «Гравитон Н15И-К2» был доступен в продаже. Максим Балабанов уточнил CNews, что на 2 июля 2021 г. было продано более 18 тыс. ноутбуков. С его слов, цена лэптопа меняется в зависимости от размера производимой партии, конфигурации и необходимого срока поставки. «Рекомендованная цена на среднюю конфигурацию составляет примерно 70 тыс. руб.», – рассказал он CNews.

Возможности экрана и процессора

3Logic Group собрала «Гравитон Н15И-К2» на процессорах Intel. На запрос CNews о причинах выбора именно этого производителя CPU Максим Балабанов ответил: «Мы разрабатывали ноутбук, отталкиваясь от функциональных задач, которые ставили перед нами заказчики и партнеры, а их выбор преимущественно был сконцентрирован на микропроцессорных технологиях определенного производителя».

В ноутбук устанавливается один из двух процессоров на выбор, в обоих случаях Core i5. Первый – это 14-нанометровый i5-8259U восьмого поколения образца II квартала 2018 г. CPU содержит четыре ядра с частотой от 2,3 до 3,8 ГГц и может обрабатывать до восьми потоков информации одновременно.

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Клавиатура ноутбука имеет встроенным Numpad, а тачпад разработчики намерено увеличили в размерах для удобства пользования

Также возможна установка Core i5-10210U десятого поколения. Процессор выпускается с III квартала 2019 г. по тем же 14-нанометровым нормам и предлагает четыре ядра (восемь потоков) на частоте от 1,6 до 4,2 ГГц.

Дискретной видеокарты в ноутбуке нет. Обработкой графики занимается интегрированный в процессор ускоритель.

Экран ноутбука – это IPS-матрица с углами обзора 178 градусов по вертикали и диагонали и матовым покрытием, препятствующим образованию бликов. Размер матрицы классический – 15,6 дюйма по диагонали, соотношение сторон 16:9. Дисплей поддерживает разрешение Full HD или 1920х1080 пикселей.

Объемы памяти

«Гравитон Н15И-К2» работает с современной оперативной памятью DDR4 и с быстрыми SSD-накопителями с интерфейсом М.2. Базовая комплектация лэптопа включает 8 ГБ RAM стандарта DDR4-2400, но есть возможность наращивания объема до 32 ГБ.

Максим Балабанов сообщил CNews, что подтвержденный тестами максимально поддерживаемый ноутбуком объем SSD-накопителя составляет 2 TБ. Он добавил, что в настоящее время тестируется SSD вместимостью 4 ТБ.

В базовой комплектации установлен твердотельный накопитель на 256 ГБ. Ноутбук поддерживает установку обычных 2,5-дюймовых жестких дисков с подключением по SATA III.

Интерфейсы и питание

Ноутбук «Гравитон Н15И-К2» работает от литий-ионного аккумулятора емкостью 6000 мАч или от комплектного 40-ваттного (19В, 2,1А) блока питания. Размеры мобильного ПК позволили разработчикам разместить в нем внушительное количество проводных интерфейсов.

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В перечень входят по одному HDMI 1.4 и VGA (D-Sub) для подключения внешнего монитора, три порта USB-A 3.2 Gen1 с пропускной способностью 5 Гбит/с и один USB-C 3.1 (тоже 5 Гбит/с) с поддержкой питания и видеосигнала. Также в наличии гигабитный RJ45 (на базе контроллера Intel I219-V) для подключения к локальной сети, кардридер с поддержкой форматов MMC, RSMMC, SD, mini SD, SDHC и SDXC и вход под проводную гарнитуру.

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По числу и разнообразию разъемов «Гравитон Н15И-К2» опережает почти все современные лэптопы, включая Apple MacBook Pro

Беспроводных интерфейсов у ноутбука два – Wi-Fi 802.11ac (Wi-Fi 5) и Bluetooth 4.2. Опционально в лэптоп можно установить пишущий DVD-привод. Над экраном расположена веб-камера на 2 Мп с возможностью аппаратного отключения. За вывод звука отвечают два динамика по 1 Вт каждый.

Программное обеспечение и дополнительные спецификации

В зависимости от требований клиентов 3Logic Group устанавливает на ноутбук одну из четырех операционных систем, три из которых – российские. В частности лэптоп может работать на базе Windows 10 Pro.

В части безопасности и ограничения доступа «Гравитон Н15И-К2» поддерживает аппаратные и программные средства доверенной загрузки. Все это вкупе с техническими характеристиками открывает ему возможность обновления до ОС Windows 11.

Список отечественных операционных систем включает Astra Linux Common Edition, Astra Linux Special Edition (для госсектора, в мае 2019 г. получила сертификат СЗИ ФСТЭК России) и «Альт рабочая станция».

Размеры «Гравитон Н15И-К2» составляют 373х250х25 мм при весе 1,69 кг вместе с аккумулятором. На ноутбук распространяется трехлетняя гарантия.

В стоимость ноутбука входят клавиатура с защитой от пролития жидкостей и две дополнительные аппаратные кнопки, повышающие его безопасность. Одна отвечает за выключение питания камеры, а вторая обеспечивает моментальный выход из сессии пользователя.

Также у «Гравитон Н15И-К2» есть ряд дополнительных опций. Помимо привода это подсветка клавиатуры и сканер отпечатков пальцев. Комплект поставки может быть дополнен мышкой, в том числе беспроводной.

Ноутбук соответствует стандартам ЦОС, ГОСТ в части общих требований по безопасности, радио- и электромагнитных помех, эмиссии тока, колебаний напряжения. Также есть сертификат соответствия СанПиН по гигиеническим требованиям к персональным электронно-вычислительным машинам.

Эльяс Касми

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