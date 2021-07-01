3Logic Group выводит на рынок ноутбук «Гравитон Н15И-К2» собственной разработки

Ноутбук «Гравитон Н15И-К2» отвечает всем современным вызовам рынка как по техническим характеристикам, так и по дизайну. Это делает его флагманским продуктом в линейке клиентских устройств торговой марки Гравитон.

Модель создана на базе разработанной инженерами компании 3Logic Group материнской платы и имеет заключение Минпромторга о подтверждении производства промышленной продукции на территории России. «Гравитон Н15И-К2» отвечает требованиям импортозамещения, предоставляя возможность комфортно перейти на отечественные технологии и разработки в части клиентских устройств.

Ноутбук может служить полноценной заменой настольному компьютеру, он оптимально подходит для использования в качестве мобильного рабочего места. «Гравитон Н15И-К2» является самым легким в своем классе (вес с батареей составляет 1,69 кг), обладая при этом широким 15,6-дюймовым экраном с разрешением 1920x1080 (Full HD).

«Гравитон Н15И-К2»

Ноутбук оснащен современным процессором Intel® Core i5, оперативной памятью до 32 ГБ и поддерживает установку до двух накопителей SSD-NVME/SATA и HDD-SATA 3.0. Устройство может поставляться с предустановленными как отечественными, так и зарубежными операционными системами и прикладными программными продуктами. В части безопасности и ограничения доступа «Гравитон Н15И-К2» поддерживает аппаратные и программные средства доверенной загрузки, а также имеет разъем для замка Kensington Lock. Новинка имеет кнопку выключения питания камеры, кнопку блокировки сессии пользователя и предоставляет возможность зарядки внешних мобильных устройств даже при выключенном питании. Опционально ноутбук может быть оснащен сканером отпечатка пальца.

Оптимальные габариты в сочетании с высокой производительностью делают «Гравитон Н15И-К2» превосходным решением для образовательных учреждений. Устойчивая к случайному пролитию жидкостей клавиатура, многообразие интерфейсов подключения внешних устройств, возможность длительной работы от аккумулятора – все это позволяет использовать ноутбук учащимися любых возрастных групп.

Ноутбук «Гравитон Н15И-К2» соответствует стандартам ЦОС, ГОСТ РФ в части общих требований по безопасности, радио- и электромагнитных помех, эмиссии тока, колебаний напряжения, а также СанПиН по гигиеническим требованиям к персональным электронно-вычислительным машинам.

Ноутбук внесен в реестр российской радиоэлектронной продукции.