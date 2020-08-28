«Росэлектроника» представила компактную мобильную станцию спутниковой связи

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» представил самую компактную отечественную носимую станцию спутниковой связи Р-444-НМ. Массогабаритные характеристики комплекса меньше в полтора раза по сравнению с существующими аналогами за счет применения фазированной антенной решетки (ФАР).

Станция обеспечивает полную автономность работы в режимах передачи речи, цифровых и текстовых сообщений. Аппаратура устанавливает соединение со спутниками на геостанционарной орбите и позволяет организовать сеть мобильной связи специального и гражданского назначения вдали от телекоммуникационной инфраструктуры. Подключиться к такой сети могут до 255 пользователей, скорость передачи данных между абонентами составляет до 64 кбит/с.

В состав станции входят пульт управления, встроенный в телефонную трубку, и компактный плоский моноблок, включающий антенный модуль и модем. Аккумуляторный источник электропитания обеспечивает автономную работу станции в дуплексном режиме в течение 4 часов. Все оборудование помещается в ранец, а вес комплекта не превышает 7,5 кг.

Радиостанция Р-444-НМ разработана специалистами НПП «Радиосвязь» (входит в «Росэлектронику»), на сегодняшний день завершены государственные испытания аппаратуры, принятие оборудования на снабжение ожидается до конца 2020 г.

«Мобильность – это вектор развития спутникового антенного оборудования. На сегодняшний день в носимых комплексах спутниковой связи в основном используются сборные зеркальные антенны, состоящие из нескольких частей. Развертывание такого оборудования в среднем занимает 10 минут, в то время как станция Р-444-НМ будет готова к работе в течение минуты. Аппаратура разрабатывалась в первую очередь для применения в вооруженных силах, однако она также может использоваться в ходе аварийно-спасательных и ремонтных работ, при проведении оперативно-розыскных мероприятий», – сказал генеральный директор НПП «Радиосвязь» Ринат Галеев.